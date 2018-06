Osudové debly S+K. Česko našlo nový úspěšný tenisový pár

Věk: 22 let. Cesta do tenisové špičky: odlišná. Sny a ambice: velké.

Od roku 1993 sice Češky dobyly 18 deblových titulů z grandslamu, ale 15krát bylo duo doplněnou o zahraniční hvězdu. Jana Novotná, Helena Suková, Květa Peschkeová a poslední dobou hlavně Lucie Šafářová si uměly najít zvučné parťačky.

V tom je triumf S+K jiný. Jsou vrstevnice ze stejné země. A nechtějí zůstat „jen“ u čtyřhry.

Za svůj počin inkasují 560 tisíc eur; pokud částku vydělíte dvěma, dostanete sumu převyšující prize money pro účastnice 4. kola v singlu, což už je dost solidní hranice (také to v Paříži letos zvládla jen Barbora Strýcová). Toto se měřit dá, prestiž kategorií už nikoli. Proto Siniaková s Krejčíkovou věří, že je společné úspěchy napumpují sebevědomím i pro individuální boje.

Protože v těch se mnohem více daří první jmenované – a ani té ještě ne podle jejích maximalistických představ. Siniaková dvakrát vyhrála turnaj WTA (Šen-čen, Bastad), ukazuje se i ve Fed Cupu. Když ji na Roland Garros ve 3. kole vyřadila Strýcová, ke své občasné tréninkové parťačce poslala slova chvály: „Katka je pro mě velká hráčka.“

Jen na velkých pódiích to ještě není ono. Pouze dvakrát došla na grandslamu do 3. kola – včetně letoška. „Vím, že na ty hráčky mám. Když je porazím na menších turnajích, proč bych to nemohla zvládnout na grandslamu,“ říká Siniaková, která letos zdolala Marii Šarapovovou a Viktorii Azarenkovou.

Ona bude v novém žebříčku WTA 40. na světa, Krejčíková je pořád v dost jiných sférách – na pozici číslo 204. Na turnaje si ráda vozí kytaru, tenisově jí to ale pořád „nehraje“ tak, jak by mohlo.

Před čtyřmi lety spolu s rodiči netradičně přes internet oslovili Janu Novotnou, zda by ji nevedla – právě nedávno zesnulé legendě pak v slzách věnovala svůj pařížský deblový úspěch. Novotná jako trenérka představovala obří motivaci. Ona sama o mladé svěřenkyni říkala: „Bára má ohromně dobrou ruku, je vyspělá tenisově. Je velice dobrý člověk – je hodná, potřebuje se naučit být na kurtu trošičku přísnější.“

I trpělivost se hodí, vždyť postup z kvalifikace Roland Garros byl pro Krejčíkovou letošní vůbec první účastí v hlavní soutěži turnaje WTA. Siniaková je jinde, ale debl je spojuje. S nádechem jisté osudovosti: v roce 2013 se daly dohromady vlastně náhodou, po jediném společném zápase – a pak ovládly juniorky v Paříži, Londýně i New Yorku.

První dospělý triumf je výrazně přiblížil Turnaji mistryň v Singapuru, minimálně do konce roku 2018 hodlají deblovou spolupráci udržet. Ale k tomu touží pečovat o individuální kariéry. Se smělými sny: že se jim třeba jednou podaří totéž, co nyní v Paříži.