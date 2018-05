Jen je nechte, ať mi vezmou dres, vyzval Dumoulin. Je rád, že ušetří čas

Přesně to se posléze na silnicích mezi Haifou a Tel Avivem odehrálo.

Už když se záhy po startu Victor Campenaerts z Lotta Soudal pokusil proniknout do časného úniku, jezdci Sunwebu ho nestíhali. I přesto, že třetí muž časovky zaostával za Tomem Dumoulinem pouze o dvě vteřiny - a na rychlostní prémii jsou pro tři nejlepší vypsány bonusy 3, 2 a 1 vteřina.

Nikoliv Sunweb, ale BMC bylo týmem, který záhy Campenaertse přitáhl zpět do pelotonu.

„V tu chvíli mi bylo jasné, že BMC chce získat bonus na prémii pro Dennise a vysvléknout mě,“ líčil Dumoulin po etapě.

Celý tým BMC se vzápětí poskládal na špici pelotonu a sjížděl tříminutový náskok trojice uprchlíků Davida Balleriniho, Larse Baka a Guillauma Boivina, aby byl bonus na rychlostní prémii v Caesarei dostupný pro jejich lídra Rohana Dennise, druhého z časovky.

Svoji práci zvládli dokonale. Dennis si dospurtoval pro prémii, těsně před Eliou Vivianim z Quick-Stepu. „Elia byl na mě milý a nešel do toho spurtu na 100 procent,“ usmíval se po etapě.

Dumoulin jejich úsilí z hloubi pelotonu v poklidu přihlížel. Stejně tak i následnému druhému pokusu Campenaertse ujet ostatním, který však měl jen jepičí trvání.

Za cílem v Tel Avivu byl „vysvlečený“ obhájce titulu dobře naladěn, ve tváři spíše úlevu.

„Nikdy není úplně příjemné ztratit dres, ale možná že si za tři týdny řekneme, že to takhle bylo lepší,“ tvrdil Dumoulin. „Trochu jsme tím ochránili celý náš tým, který nebude muset v nejbližších etapách tolik pracovat na špici, a zároveň jsme ochránili i můj čas. Mohu jet po závodě přímo do hotelu, což může být výhoda.“

Zatímco se v automobilu Sunwebu vydával na hotel, na Dennise ještě čekalo dlouhé kolečko vyhlašování, rozhovorů a tiskové konference.

Ovšem Australan si ho náležitě užíval.

NA POUTI DO TEL AVIVU. Peloton ve druhé etapě Gira.

Vždyť se právě stal čtvrtým z aktivních jezdců, kteří získali komplektní kolekci dresů, určených pro lídry celkové klasifikace na závodech Grand Tour. Přiřadil se k Vincenzovi Nibalimu, Fabiovi Aruovi a Marku Cavendishovi.

„Jsem poctěn patřit do tak malé, vybrané skupiny,“ reagoval, když se to dozvěděl. „Nevěřil jsem, že bych něco takového mohl takhle mladý dokázat. Je to obrovská věc.“

Bývalý světový rekordman v hodinovce vyhrál zahajovací časovku Tour 2015 v Utrechtu a nosil tehdy jeden den žlutý trikot. A na Vueltě 2017 pro změnu oblékl červený trikot na den poté, co jeho BMC ovládlo zahajovací týmovou časovku, při které on projel cílem jako první z týmu.

„Tady je to ale jiné,“ hned zdůraznil v Tel Avivu. „Předchozí dresy byly z časovek, ten dnešní byl vybojován v přímém souboji s ostatními. Neměl bych ho bez svého týmu.“

RŮŽOVOU JEŠTĚ DOMA NEMÁM. Rohan Dennis ji přidá k žluté a červené.

V neděli je odhodlán hájit maglia rosa na sáhodlouhé pouštní etapě z Beer Ševy do Eilatu. „Bylo by pro mě mimořádným zážitkem přivézt růžový dres i do Itálie. A tam ho udržet co nejdéle.“

Možná až do 6. etapy na Etnu by se to Dennisovi mohlo povést, soudí experti.

Konečné účty na závodech Grand Tour jsou zatím pro 27letého Australana navzdory jeho sbírce trikotů tristní. Čtyři z šesti svých dosavadních třítýdenních závodů nedokončil, nejlépe dopadl 84. na Vueltě 2014.

Giro loni vzdal kvůli zranění po pádu na Sardinii, z Vuelty pro změnu odstoupil kvůli respirační infekci.



Nicméně šéfové stáje BMC věří, že se v tomto cyklistovi skrývá dosud neobroušený diamant pro bitvy o nejvyšší příčky.

Tým pomohl v roce 2012 Cadelu Evansovi k titulu na Tour. Už méně úspěšný byl později s podobnými snahami na závodech Grand Tour u Tejaye van Garderena a Richieho Porta.

Nyní se pohled generálního manažera stáje Jima Ochowitze a jeho pomocníků stočil k Dennisovi.

„Chtěl bych se umístit na Giru v celkovém pořadí co nejvýše, ale zároveň beru tento závod jako součást mého učebního procesu,“ pronesl lídr závodu.

Tak zní totiž plán stáje BMC, který mu byl v zimě Ochowitzem nastíněn: „Učiníme z tebe komplexního jezdce na celkové pořadí Grand Tour pro sezonu 2019.“ Tedy pokud na ni tým sežene sponzora, což zatím není navzdory Ochowitzovu optimismu zcela jisté...

„Snažím se nedostávat sám sebe na letošním Giru pod příliš velký tlak,“ uvedl na tiskové konferenci Dennis. „Říkám si, že ať už skončím v Top 5, Top 10 nebo 20, tak důležitější je, abych se na trati co nejvíc naučil a dojel do Říma v jednom kuse. Zatím jsem na Grand Tour moc štěstí neměl. Otestovat vlastní nohy i ve třetím týdnu, je jedním z mých velkých úkolů.“

Právě s vidinou Monte Zoncolanu, Dolomit nebo alpských vrcholků v okolí Turína výrazně zapracoval i na svých vrchařských schopnostech, především na práci ve druhé fázi dlouhých stoupání.

„Tam se rozhoduje, ne v první hodině,“ připomněl. „Není moc chlapců v pelotonu, kteří by mě dokázali uštvat v první hodině, ale je jich stále spousta, kteří to dokážou v páté hodině. Na to se musím zaměřit.“

V rámci přípravy na Giro absolvoval Dennis víc šestihodinových tréninků než kdykoliv dřív. Přičemž na samém konci těchto porcí ryzí dřiny šlo zároveň o intervalové tréninky, aby simuloval změny rytmu v koncovkách etap.

Přestože teď v Izraeli vysvlékl z růžového trikotu Toma Dumoulina, zůstává realistou a říká: „Tom je někým, od koho bych se tady na Giru chtěl učit.“

Právě Dumoulinův příběh totiž Dennise inspiruje.

„Rád bych ho napodobil v jeho přerodu z časovkáře na vítěze Grand Tour,“ pousmál se.

Když to reportéři přetlumočili Dumoulinovi, nizozemský cyklista mu na dálku dodal odvahy: „Myslím, že Rohan se může dostat v kariéře pořádně daleko. Na Vueltě 2015 jsem si ani já nemyslel, že bych si mohl vést tak dobře v celkové klasifikaci - a podívejte se, co vše se potom stalo. Nechme se překvapit.“

Ovšem ten růžový dres si chce Dumoulin od Dennise nebo od kohokoliv jiného zase vzít zpět.

Až přijde ten správný čas.