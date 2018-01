Tomáš vs. Roger. Vítěz je nejistý, tenisová show takřka zaručena

Zase má na hlavě kšiltovku a nechal si narůst delší vlasy – jako zamlada. Jako když na olympiádě v Aténách jako mladík takřka „odnikud“ poprvé vyzval a rovnou poprvé porazil Rogera Federera. „To už je let. Od té doby se vlastně potkáváme týden co týden,“ říká Tomáš Berdych.

V roce 2004 vznikla třeba sociální síť jménem Facebook. Letí to bleskově, skoro jako by to bylo včera; i z mladíků s raketou jsou najednou vyzrálí třicátníci. Týden co týden, měsíc co měsíc, rok co rok, pořád proti sobě.

A nyní znovu.

„Těším se na to. Vycházíme spolu dobře, jen to podpořil loňský Laver Cup,“ prohlásil švýcarský sportovní génius, který tento nový turnaj spoluorganizoval a za dějiště zvolil Prahu. S Berdychem si v rámci propagace zahráli tenis na lodi plující po Vltavě a on mu byl hostitelem.

Věční tenisoví souputníci spolu sehráli již 25 duelů, Federer má jasnou převahu 19–6 a navrch ovládl osm posledních zápasů. On je možná nejlepším tenistou dějin, Berdych zase extrémně vytrvalým členem Top 10, do níž se teď hodlá vrátit.

Na Australian Open je čeká čtvrtfinále –třetí vzájemný duel v Melbourne za poslední tři roky. „Jestli se dá proti Rogerovi hledat něco nového? A proč? On má variant poměrně dost. Vy musíte předvést výkon na hranici svých možností, jen pak je šance ho porazit,“ říká Berdych.

Jiný Federer v zákulisí

Pražská akce jen prohloubila respekt, který vůči sobě chovají. „Pamatuju si, jak jsem loni Tomášovi v Miami odvracel mečboly a pak jsem celý turnaj vyhrál. Někdy je nutné i štěstí,“ říká Federer.

Berdych vs. Federer Sledujte podrobnou on-line reportáž.

Tenis je vysoce konkurenční, spíš predátorské prostředí. Ryzí kamarádství je chiméra, na to bojujete o příliš moc slávy, peněz, privilegií. Skoro 14 let vzájemného potkávání ale udělá svoje.

„Máme super vztah,“ říká Berdych. „Na Laver Cupu se mi potvrdilo, co jsem si vždycky myslel. Že pokud budete mít možnost strávit spolu čas mimo kurt, kluky poznáte v úplně jiném světle. Při turnajích jsme všichni ve své bublině, spíš se snažíme věci okolo sebe odbourávat. Skutečné osobnosti jsou mimo tenis na 99 procent úplně jiné. Těší mě, že jsem takového Rogera poznal.“

Roger Federer po prvním kole Australian Open. Tomáš Berdych se raduje během osmifinále Australian Open.

I proto mu nyní Federer před novináři popřál hodně štěstí a ocenil jeho povedený návrat po potížích se zády. „Jsem rád, že je Tomáš zpět. Vypadá velmi dobře,“ chválil jeho dosavadní čtyři výhry v Austrálii. Jak přidat pátou?

„Jestli existuje nějaký plán, sem sním,“ usmál se Berdych. Švýcar je v 36 letech nabitý chutí, loni vyhrál grandslamy v Melbourne i v Londýně. A právě tam se ukázalo cosi výsostně federerovského: ač si Berdych nemohl takřka nic vyčíst, semifinále prohrál 6:7, 6:7, 4:6.

„Je to tak, hrál s ním asi dosud nejvyrovnanější zápas,“ říká Berdychův kouč Martin Štěpánek. „Když jsem se tehdy díval na Rogerův výraz ve 3. setu, byl hodně nervózní, měl z Tomáše velký respekt.“

Zase ten zpropadený Švýcar!

Takhle to proti gigantovi RF chodí. Dřete, dostanete se třeba až za hranu ale ono to nemusí stačit.

„Na každého dolehnou slabší dny, ale nepamatuju si, že by Roger hrál někdy s Tomášem vyloženě špatně,“ soudí Štěpánek. „Vždycky ho musel porazit sám. Je tam velký respekt, ale zase není potřeba být zbytečně dole. To určitě ne.“

Pavouky turnaje Muži

Ženy

Berdych už z turnaje vyřadil talentovaného de Minaura, v pekelné výhni přetlačil Španěla Garcíu-Lópeze, utloukl hvězdu del Potra a naposledy nepustil do hry italského rebela Fogniniho.

Vrátil se mezi elitní osmičku grandslamu. Dokazuje si, že se zdravým tělem u něj dál vládne tenisově zdravý duch. Baví se sportem.

Až se chce zvolat: Už zase je tu ten zpropadený Federer!

„Musíte mít v hlavě, že jdete hrát s někým, kdo to setsakra umí, takže ze sebe tím pádem musíte vymáčknout maximum,“ ví Berdych. „To je jediná cesta, jak jít dál.“

Třeba to nakonec nemusí být dost na triumf. Ale na parádní přestřelku, jakých spolu za 14 let sehráli už mnoho, takřka jistě ano.