Jsem zpět! Odpočatý Federer si po stuttgartské trávě kráčí pro trůn

„Uvidíme, jak to půjde. Tři měsíce jsem nehrál, takže mi rozhodně bude chybět zápasová praxe,“ pronesl Federer. „Zatím je to zábava. Tráva tu není jen dobrá, ale dokonalá. Snad bude fajn počasí.“

Možná jen nepřízeň živlů může zabránit tomu, aby si v nejrychlejším možném termínu zase uzmul pozici světové jedničky. Rafael Nadal cedil pot (a málem krev) při oranžových galejích v Barceloně, Madridu, Římě a naposledy na Roland Garros, kde oslavil svůj 11. triumf. Federer vyhlašuje protiútok - pokud vyhraje akci ve Stuttgartu, o 150 bodů jej přeskočí. Zvládne to?

„Na trávě je to vždycky složité,“ uznává švýcarská ikona. „Výměny jsou kratší, rozhodne pár bodů. Ale jsem odhodlaný dojít co nejdál.“

Loni to pro milovníky vzájemných soubojů Federera s Nadalem byly hotové žně, utkali se čtyřikrát a navrch předvedli unikátní společnou premiéru na Laver Cupu, kde si za Evropu vystřihli i čtyřhru.

To rok 2018 je zatím přetlačovanou na dálku. V Melbourne vyhrál Švýcar, v Paříži zase Španěl. Dvakrát už se protočili v čele žebříčku.

Nahánějí se jako vlci v rozpuku mládí, byť Rogerovi bude 37 let a Rafaelovo tělo trpí už krátce po 32. narozeninách. Kolikrát se ještě potkají?

Federer loni zvládl revoluční plánování sezony na červený diplom - a jelikož obsahovalo kompletní vynechání antuky, zůstal u toho. Nadal si ho za to lehce škádlivě dobíral, slavný hráč minulosti Mats Wilander je trochu příkřejší.

„Důvody jeho rozhodnutí chápu, ale náš sport ho potřebuje,“ řekl coby expert Eurosportu. „Proto to nevidím jako správné. Mohl sem přijet, týden potrénovat. Maximálně by prohrál v 1. kole - co by tím ztratil na sebevědomí? Jak by se změnila jeho příprava na Wimbledon? Vždyť on a Rafa doslova ztělesňují mužský tenis současnosti. Z ničeho ho neviním, jen je mi to líto. Ukažte mi jednoho člověka, jehož by nemrzelo, že v Paříži chybí.“

Ale měňte něco, co funguje...

Mediální výstupy o Federerovi klamou tělem. Pomáhal s charitou v Zambii, oslavil s manželkou Mirkou její čtyřicátiny a možná se postará o největší sportovně-byznysovou zprávu roku, neboť poprvé v kariéře od Nike může přejít jinam - japonská společnost Uniqlo údajně nabízí 30 milionů dolarů ročně na 10 let (čili i po kariéře). Skoro to vypadá, že si jen užívá sladké nicnedělání, obchoduje se svým jménem a navrch se snaží o lepší svět.

Pravda je ovšem trochu jiná.

„Zbytek času jsem totiž hlavně tvrdě trénoval,“ pronesl Federer.

Roger Federer ve finále turnaje v Indian Wells.

Letos má strhující bilanci 17-2 a sám nejlépe ví, že kdo chvíli stál, ten bude převálcován. Proto ladí formu tak, aby drobné výtky zase nahradil euforií. Aby si potvrdil, že méně (zápasů) je někdy více.

A hlavně: aby vyhrával. Tak, že všem ukáže záda - i Nadalovi.

Však i Wilander uznává: „Roger je po čertech prohnaný. Ve Wimbledonu bude hlavním favoritem.“