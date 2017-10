Federer se projel metrem a říká: Když už někde hraju, ať to stojí za to

Obří švýcarská zástava vlála v hledišti, místní dámy měly vlajky alpské země nakresleny na tvářích a jiná paní držela mávátka s písmeny R a F. Když Roger Federer následně dvěma esy ukončil svůj úvodní turnajový souboj s drobným Argentincem Schwartzmanem a poslal do hlediště potítko, lidé šíleli radostí.

„Co se podpory fanoušků týká, je to letos snad nejlepší akce,“ pronesl pochvalně tenisový idol. „A zkušenost z metra byla báječná.“



Nejen pro něj, ale hlavně pro přihlížející. „Doma ve Švýcarsku jsem jako mladý jezdil každý den autobusem, tramvají nebo vlakem. Snad do dvaceti, dokonce třeba i na turnaje do Itálie. Považuju to za něco zcela normálního,“ popsal Federer svůj vztah k prostředkům hromadné dopravy. Fanoušky v Číně pobavil i tanečkem na kurtu v rámci předturnajového programu.

Proti Schwartzmanovi to ve 2. kole (v prvním měl volný los) nebylo vzhledem k výsledku 7:6, 6:4 úplně pohodové, ale patrně šlo o daň za krátkou herní prodlevu. Od US Open hrál Federer pouze Laver Cup v Praze - a byť zde předváděl chvílemi až výborné výkony, nešlo o klasický turnaj.

„Ale jak víte, hraju už takřka výhradně na velkých akcích. Takže potřebuju být opravdu v top formě,“ pronesl v Šanghaji. „A dostat se rychle do takového stavu není tak jednoduché. Ale jinak prožívám sezonu snů. Hlavně jsem šťastný, že se cítím lépe než na severoamerických betonech,“ připomněl, že jej od turnaje v Montrealu trápily bolesti zad.



V Šanghaji se může ve finále potkat s Rafaelem Nadalem: toho ve čtvrtek čeká Ital Fognini, Federera zase Ukrajinec Dolgopolov. „Na to, že bych Rafu předehnal v žebříčku, už ale moc nemyslím,“ přiznává Federer, že aktuální ztráta 2 370 bodů je příliš propastná.

A tak cílí jiným směrem: na trofeje. Pokud by uspěl již v Šanghaji, srovnal by s 94 úspěšnými akcemi Ivana Lendla a poskočil by na dělené druhé místo celé tenisové historie (vedoucí Jimmy Connors vyhrál 109 turnajů).

„Bylo by fajn přidat do konce roku aspoň jeden dva tituly. Možná i více,“ řekl Federer. „A pak se zase vrhnout do přípravy, být fit na start roku 2018 a bojovat o další úspěchy.“



Tenisoví příznivci si takřka jednotně přejí, aby se mu to podařilo; bez Federera by tenhle sport ztratil na kráse. A ti, jimž se poštěstilo potkat Maestra osobně v šanghajské MHD, si to přejí tuplem.