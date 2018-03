Federer neřekl antuce definitivně ne. Láká ho bitva proti Nadalovi

Federer aktuálně zápolí na přetěžké misi v kalifornské poušti. V Indian Wells a poté v Miami hájí celková prvenství. A také pozici světové jedničky.

Na druhého Rafaela Nadala - toho času zraněného - ztrácí v live žebříčku 300 bodů. Aby 36letý Federer uhájil první příčku, musí postoupit na Indian Wells minimálně do semifinále. Ve středu ve 22.30 vyzve v osmifinále Francouze Chardyho.

Ač v zámoří švýcarský virtuóz zdaleka nemá splněno, horlivě už přemýšlí o programu na další měsíce. A především antukovou sezonu.

„Myslím, že Rafa je nejlepší hráč na antuce všech dob,“ řekl na turnaji v Indian Wells. „Mám rád naše společné duely právě na tomto povrchu. Zajímalo by mě, co by se dělo, kdybychom hráli pětisetovou bitvu,“ nadhodil.

Schyluje se k třaskavé bitvě? Možná. Překážky? Celá řada.

Nadal se opět kurýruje ze zranění, odhlásil se z „pátého grandslamu“ sezony, jak se březnovým podnikům v zámoří přezdívá. Návrat plánuje v polovině dubna v Monte Carlu.

Jenže tam bude Federer s největší pravděpodobností chybět. „Letím do Afriky, kde mám charitativní povinnosti,“ vysvětloval.

V úvahu připadá následná zastávka v Římě. Mimochodem právě tady se oba tenisté na antuce střetli naposledy. V roce 2013 se ve finále radoval Nadal (6:1 a 6:3).

Antuková bilance Nadal vs. Federer Oba tenisté se na nejpomalejším povrchu střetli celkem patnáctkrát. Pouze dva duely ovládl Federer, jinak se vždy radoval Nadal.

„Další program pečlivě naplánuji až po Miami. Definitivně se rozhodnu, jestli se přihlásím i na antukové turnaje,“ přidal Federer.

V loňské sezoně si od dubna až do červencového Wimbledonu naordinoval pauzu. Odpočatý poté poosmé dobyl londýnský All England Club. Famózní tah!

Letos už Federer ovládl Australian Open i turnaj v Rotterdamu. V únoru se poté po pěti letech vrátil na čelo žebříčku. Navíc se v 36 letech a šesti měsících stal vůbec nejstarší světovou jedničkou.

Pokud ale i po náročném programu na americké půdě zůstane Federer fit, představa vyzvat arcirivala na „jeho“ povrchu - a nejlépe na Roland Garros - je velmi lákavá.