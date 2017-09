Mirka by mi tu mohla překládat, smál se Federer po příletu do Prahy

Ve 12.41 jeho letadlo přistálo na ruzyňském letišti.

O deset minut později se otevřely dveře příletové haly - a vešel nenápadně vypadající muž v džínech, červené mikině a černé bundě.

„Hi, guys!“ pozdravil přítomné.

A pak chvíli povyprávěl, jak se těší na unikátní tenisovou událost. „Je to dost vzrušující,“ prohlásil před pátečním startem souboje týmu Světa a výběru Evropy. „Byl jsem tu událost tady propagovat před pár měsíci v naději, že se vyprodají lístky. A ony se vyprodaly v rekordním čase. Je skvělé být zpátky pár dnů před tím, než to všechno vypukne.“

Praha se nyní stává centrem tenisového světa - do hlavního města Česka vedle Federera míří i světová jednička Rafael Nadal, česká stálice Tomáš Berdych, výteční mladíci Dominic Thiem či Alexander Zverev, bouřlivák Nick Kyrgios či miláček fanoušků Juan Martin del Potro. Budou bojovat za týmy Světa a Evropy o to, kdo ovládne první ročník Laver Cupu.

„Doufám, že si zahraju dobrý tenis a že budeme mít takovou tenisovou párty s nejlepšími hráči světa. Pro všechny z nás to bude dost výjimečné,“ líčil 36letý tenista. „Navíc budeme mít za kapitána Björna Borga! Kdybychom vyhráli Laver Cup pro tým Evropy, znamenalo by to pro mě hodně. Snad budu hrát dobře.

Hvězdy na Staroměstském náměstí Ve středu ve 13 hodin se všechny hvězdy Laver Cupu i s kapitány a Rodem Laverem, jehož jméno podnik nese, představí fanouškům na pódiu na Staroměstském náměstí. „To bude hezké. Snad přijde zase hodně lidí, jako když jsem tu byl v únoru,“ řekl Federer.

Už v úterý se Federer vrhne do tréninků, od US Open se mockrát na kurt nedostal. „Spíš jsem odpočíval a poslední týden se věnoval fyzičce,“ říkal. Jeho program zahrnuje i setkání s fanoušky na Staroměstském náměstí (viz box) či oficiální týmovou večeři.

„Chci strávit čas s ostatními jako týmem, budovat týmový duch a ujistit se, že budeme připraveni na pátek,“ přiblížil Švýcar.

Do Prahy nedorazil s celou rodinou, přiletí však za ním jeho manželka Mirka, která město dobře zná. Bývalá tenistka se slovenskými kořeny kdysi trénovala na Štvanici.

„Mohla by mi i překládat,“ usmál se Federer. „Slyším slovenštinu doma často od dětí i manželky. Čeština samozřejmě není stejná, ale myslím si, že Mirka bude všemu rozumět. Taky je nadšená z toho, že bude v Praze.“



A že bude u toho, až v pátek velkolepá akce vypukne.