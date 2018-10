Další rána novému Davis Cupu. Hrát nechtějí Federer ani Djokovič

„Datum finálového turnaje je opravdu špatné. Hlavně pro nejlepší hráče,“ přiznal Djokovič reportérovi britského deníku The Times.

Finálový týden, do kterého zasáhne 18 týmů, se uskuteční 18. až 24. listopadu v Madridu. Účast zatím mají jistou letošní semifinalisté z Francie, Španělska, Chorvatska a USA, divoké karty dostaly Argentina a Velká Británie.

Srb Djokovič i Švýcar Federer tak zatím jistotu účasti nemají. Podobně jako Česko si letenku do Madridu oba státy musí zajistit v únorovém prvním kole.

„O své účasti v Davis Cupu hodně pochybuji. Nemyslím si, že tenhle formát by mi mohl vyhovovat. Ale uvidíme, co se stane,“ přiznal 37letý Federer, jenž každoročně pečlivě plánuje herní kalendář.

Dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi nehraje do karet ani výběr případného povrchu: v Madridu se s největší pravděpodobností bude hrát na antuce. Federer už tři roky sezonu na oranžové drti vynechává.

„Bylo to navrženo spíše pro novou generaci hráčů,“ domýšlel švýcarský „Maestro“, který se v barvách své země představil naposledy v roce 2015.



Jenže i jedno z nejzvučnějších jmen mezi mladíky - Alexander Zverev - už přiznal, že nový formát Davis Cupu hrát nechce.

„V listopadu už hrát nebudu. Myslím, že to tak budou mít všichni špičkoví hráči. Máme v sezoně jeden a půl měsíce pauzu, a to je od listopadu do prosince. Všichni jsme unavení,“ řekl ve středu pátý hráč světového žebříčku.

Výrazně se tak začíná bortit plán Davida Haggertyho. Prezident ITF (Mezinárodní tenisové federace) si od nové změny, za kterou stojí investiční společnost fotbalisty Gerarda Piquého, sliboval větší účast špičkových tenistů.

Zatím to vypadá, že spíše opak bude pravdou.