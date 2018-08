Vyhrát tak ještě US Open! Maestro Federer čeká už deset let

Prostředky by byly, smlouvu s japonskou firmou Uniqlo Roger Federer uzavřel na deset let a v korunách má miliardovou hodnotu.

Peníze. Luxus. Sláva. A těch trofejí! A navrch uznání od fanoušků...

Přesto existují věci, které ani velmistr tenisového řádu nemá garantované. Jedna taková se bude rozdávat za dva týdny v New Yorku.

„Vyhrát ještě jednou US Open, to by pro mě znamenalo tak strašně moc,“ zasnil se legendární Švýcar. Čeká totiž na své poměry až abnormálně dlouhých deset let.

Poslední úspěch měl ještě bohatýrský nádech, vítězit v New Yorku se tehdy Federerovi zdálo stejně samozřejmé jako vstát a dát si ranní kávu. Triumfoval tu pětkrát za sebou v letech 2004 až 2008.

„Když jsem sem přijel, měl jsem odpověď na úplně každého protivníka,“ vybavuje si. „A taky na každé podmínky: v noci i ve dne, ve větru i v bezvětří... V New Yorku jsem zvládal cokoli.“ Tohle byla první grandiózní pasáž jeho kariéry. Pětkrát za sebou vyhrál v podobném časovém rozpětí také Wimbledon (2003–07), v letech 2004 až 2006 mu statistici spočítali úchvatnou zápasovou bilanci 247–15.

Ale i z Olympu lze spadnout.

Na US Open zvládl 41 vítězných utkání za sebou, než přišlo finále roku 2009 a na druhé straně kurtu stál argentinský čahoun Juan Martín del Potro. Federer vede 2:1 na sety, čtvrtou sadu rozhoduje tiebreak. Klopýtne v něm. Pak i v pátém setu.

„Pořád si přeju, abych tenhle duel mohl odehrát znovu,“ pronesl nyní – co se mu tou dobou jevilo jako ta nejpřirozenější věc na světě, se náhle ne a ne zhmotnit znovu.

V roce 2015 byl ve finále znovu, tentokrát poražen Novakem Djokovičem. Jeho říše se tou dobou zmenšovala, pak si vybral zdravotní pauzu a vrátil se osvěžen a ve formě, kterou někteří skalní federerovci považují za možná nejlepší vůbec.

Jen New York stále není dobyt.

Dějiny přitom čekají: Federer má díky své šňůře pět titulů jako americké ikony Jimmy Connors a Pete Sampras. Přidá-li další, osamostatní se v čele. První v cestě bude v noci na středu Japonec Nišioka.

Loni po snovém startu roku Federera v létě trápila záda a v New Yorku to nebylo ono, vypadl ve čtvrtfinále se svým osudovým del Potrem. Ten to na betonu vždy uměl, dál zde jsou světová jednička Rafael Nadal, obrozený Djokovič (zdolal Federera ve finále v Cincinnati), Ivanem Lendlem nově cepovaný mladík Alexander Zverev či životní sezonu hrající Kevin Anderson. Že by se čekání natáhlo?

„Buďme upřímní. Vyhrál jsem tu celkem pětkrát, což vážně beru,“ pravil Federer. „Rozhodně to není tak, že bych si stýskal: Bože, US Open mi nesvědčí. To jen v posledních letech tomu tak bylo.“

Tím spíš to ovšem baží změnit.

A válet jako kdysi. Jako zamlada.