Být tak zase na chvíli neporazitelným. Federer je opět v akci

„V tom nejlepším stádiu se většinou nacházíte na konci turnaje,“ vyprávěl švýcarský fenomén. „Naplno se sžijete s míči, povrchem, fanoušky. Najednou je všechno krystalicky jasné. Pak stačí dostat se do vedení - a získáte pocit, že vás nemůže nic zastavit.“

Kdo holduje tenisu a obdivuje Federera, ten si určitě na podobné momenty vzpomene. Federer na vrcholu sil spojuje zručnost s uměním, působí málem jako artista.

K tomu je nyní zatím stále daleko, neboť se znovu rozehrává. Po více než měsíční pauze po Wimbledonu se vrátil v Cincinnati, kde v 1. kole porazil Petera Gojowczyka 6:4, 6:4. „Každým dnem se cítím lépe a lépe,“ řekl Federer.

Na londýnské trávě jej ve čtvrtfinále zdolal v pětisetové řeži Kevin Anderson. „Je příjemné, že už mám za sebou jiný mač než ten poslední s Kevinem. Otočil jsem na další stránku. Což je fajn.“

Zrovna v All England Clubu se totiž do své nejlepší „zóny“ nedostal, virtuos s raketou ale i tak prožívá rok, za nějž by se 99 procent tenistů upsalo sportovnímu ďáblu: tři tituly včetně Australian Open, bilance 30-4.

Ale on umí víc. A chce víc. „Občas se cítím neporazitelným,“ popisoval ve zmíněném videu. „Míčky od soupeře k vám najednou lítají jako ve zpomaleném záběru - a vy je naopak na druhou stranu kurtu pálíte ohromující rychlostí. Nestává se to zrovna často, ale už jsem to v kariéře někdy tak měl. Nic lepšího sportovec nemůže zažít.“

Dalším sokem mu v Cincinnati bude Argentinec Mayer. Plán zní: přidávat na tempu tak, že forma bude gradovat ve finále - a ještě lépe následně na US Open. Více akcí na severoamerických betonech se mu do jeho pečlivě připravovaného plánu nevešlo.

„Obvykle se na turnaji rozjíždím dva až tři zápasy,“ říká Federer. „Proto mě tak moc těší, když překonám tu první z překážek. Dostávám tím šanci se příště zlepšit.“

Turnaj Western & Southern Open patří mezi jeho velmi oblíbené. Už sedmkrát v Cincinnati pózoval s trofejí, teď má sérii 11 vítězství za sebou. „První zápas byl fajn,“ hodnotil. „Věděl jsem, co chci a co musím udělat. Herní plán mám jednoduchý, vždyť jsme na rychlém povrchu.“

Jednoduchý, aspoň tedy na první pohled, je rovněž jeho další poznatek prozrazený v pořadu Uncovered. V něm měl Federer popsat, co podle něj činí tenistu výjimečným, velikánem.

„Když jste na vrcholu po delší čas a v těch nejpodstatnějších momentech. Znovu, znovu a znovu. Není to snadné, ale neustále na tom dělám,“ řekl.

I jemu trvá, než se rozjede na maximum. Pokud ale bude s federerovskou ladností skákat přes další překážky, třeba prchavý pocit neporazitelnosti zažije i v Cincinnati.