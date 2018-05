Bručoun ve vítězícím týmu. Odmítl nastoupit, naštval spoluhráče i vedení

Ještě na začátku play off patřil Hood do základní pětky. V úvodním duelu s Indianou však Cavs dostali nakládačku a trenér Tyronn Lue ho v dalším utkání nahradil zkušeným Kylem Korverem.

Hoodovi postupně klesala minutáž. Proti Indianě odehrál 18 minut na zápas a proti Torontu už kleslo jeho uplatnění dokonce na 13 minut na utkání. A když ho chtěl kouč Lue poslat sedm minut před koncem rozhodnutého čtvrtého zápasu s Raptors na hřiště, ten ho odmítl.

„Já jsem v pohodě. Nechte zahrát ostatní,“ řekl podle svědků Hood trenérovi a vrátil se zpět na lavičku.

To prý naštvalo nejen trenéra Lua, ale i ostatní spoluhráče, kteří Hoodovi za jeho přístup v šatně po hladké výhře 128:93 vyčinili. Příběhu se chytla média a trenér musel po utkání vysvětlovat incident na tiskové konferenci.

„Rodney by mohl určitě hrát lépe. Sám to ví nejlépe a je z toho frustrovaný. Chci jen, aby byl agresivní,“ řekl Lue. Určitě ale nemyslel, aby byl Hood pasivně agresivní.

Do pětadvacetiletého křídelníka se pustili i televizní experti.

„Nevypadá to dobře. Když hrajete takhle špatně, nemůžete čekat více minut. Pokud by byl pravý týmový hráč, nevadilo by mu hrát pár minut na závěr zápasu a snažil by se je využít, aby získal pozornost trenéra,“ řekl Scottie Pippen, bývalá hvězda Chicago Bulls.

„Chápu, že se cítí uražený, ale v tuhle chvíli na to nemá právo. Měl se naopak snažit trochu předvést. Ale je to také složité, protože se toho chytají média. Do hry nastoupil Cedi Osman, který přeskočil Hooda v rotaci, skóroval a kamery okamžitě zabírají Hooda a jeho reakci,“ dodal denverský křídelník Richard Jefferson, donedávna hráč Clevelandu.

Hood se musel ze svého odmítnutí zpovídat dokonce generálnímu manažerovi Kobymu Altmanovi. „Omluvil se mi a cítí se kvůli tomu opravdu špatně. Je prostě naštvaný, že mu to nejde. Chtěl by pomoct našemu tažení play off,“ řekl k incidentu Altman.

Cavaliers nakonec svého křídelníka i přes spekulace nijak nepotrestali s tím, že nechtějí tým rozhazovat před klíčovou částí sezony. Musí však hlídat, aby tým nerozhodil sám Hood, pokud bude jeho minutáž ve finále konference s Bostonem stále nízká.

Pětadvacetiletý křídelník však má nejvyšší čas se nad sebou zamyslet a začít zlepšovat svou pověst. S jeho přístupem nebyli spokojeni už předchozí zaměstnavatelé Utah Jazz. Těžko se bude zapomínat i na jeho incident z této sezony, kdy po svém vyloučení ve Washingtonu vyrazil fanouškovi telefon z ruky.