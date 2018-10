Williams táhl Pardubice, dělat žebřík své Angel pak neměl čas

Kromě děkovačky s fanoušky si ale Williams bezprostředně po zápase výhry zase tolik neužil. Po rozhovoru pro klubovou televizi totiž musel konejšit brzy dvouletou dcerku Angel, jež se na palubovce rozplakala.

„Chtěla si dát pár košů a taťka zrovna neměl čas na to, aby jí dělal žebřík,“ líčil Williams s úsměvem.

V závěru jste se o výsledek nemuseli strachovat. Ale než jste dal v poslední čtvrtce sedm bodů v řadě, bylo to dost vyrovnané utkání, že?

Jo, soupeř předtím chytil slinu a v jednu chvíli dokonce srovnal skóre. Ale když jsme to potřebovali, vstřelili jsme důležité body. A zahráli zodpovědně i v obraně.

Co stálo za trochu vlažnějším rozjezdem do utkání? Protože pak jste odehráli velmi slušný zbytek poločasu...

Tohle je trend, který musíme odstranit. Zase jsme začali pomaleji a nechali protivníka nabrat sebevědomí. Zbytečně si tím zaděláváme na problémy, netuším, proč tomu tak je. Musíme se na to zaměřit. Z nějakého důvodu jsme zatím spíš mužstvo druhých poločasů.

Nebyl jste překvapený, jakou výraznou převahu jste zejména v úvodní části měli na doskoku? Už po první půli jste v tom směru měli drtivý náskok 28:14 a nakonec jste ho ovládli 44:31.

V předchozích zápasech jsme měli na doskoku trable, nebylo to ono. Byla to věc, které jsme se v posledním týdnu hodně věnovali.

Jak byste jinak vítězné utkání s celkem Olomoucka popsal?

Byly tam povedené i horší pasáže, ale tak to je vždycky, v jakémkoli sportu. Nicméně když se snažíte zdokonalit jako tým, vždycky to jde lépe, když se vyhraje, než když tomu je naopak.

Dařilo se i vám osobně. Byl tam nějaký moment, který vás vyloženě nakopl?

Ani ne, snažil jsem se prostě hrát, najít si svoji roli. Když si to promítnu zpětně, byly tam úseky, ve kterých jsem měl být důraznější, a jiné, kde jsem to s agresivitou zbytečně přeháněl. Neovlivním, kolik dám zrovna bodů a kolik trefím střel... Ale hledám si svoje místo.

Už v pondělí se od 18 hodin znovu na Dašické postavíte Děčínu. Co o něm coby nováček v české nejvyšší soutěži víte?

Skoro nic. Ale slyšel jsem, že za ně nastupuje jeden bývalý hráč Beksy.

Rozehrávač Lamb Autrey, váš krajan.

Ano. Takže počítám s tím, že se tu bude chtít předvést. Budeme se na to muset dobře připravit.