Most burácel, Češky slavily Evropu. Po nejlepší sezoně posledních 10 let

Češkám stačila remíza, aby udržely druhé postupové místo, ani pětibrankové vedení po 1. půli je však od nervů neuchránilo. Slovinky se po pauze dotáhly, Stanková 41 vteřin před koncem srovnala, poslední útok si už domácí pohlídali.

„Nervy? Trochu pro diváky,“ vtipkoval Bašný, který reprezentaci do táhl k pátému postupu na vrcholnou akci z osmi kvalifikací. „Je to tím, že je to tým,“ hrál si se slovy. „Tenhle postup byl nejtěžší i nejcennější, protože jsme měli nejnáročnější skupinu. Holky potvrdily kvalitu hry, kterou máme dvě tři sezony a která je stabilní. Zakončily nejlepší sezonu za posledních 10 let.“

Slovinky se na šampionát, který hostí na sklonku roku Francie, prokousaly z 3. místa. „Hrozně těžký zápas,“ odfoukl si Bašný. „V 1. půli jsme zahráli úplně fantasticky a já se obával, že už nebudeme schopní tak vynikající výkon zopakovat. Slovinky zvedly útočnou hru, začaly hrát rychleji, to nám vadilo. Holky to ustály obrovskou vůlí a bojovností.“

V hledišti nervózně poklepávaly nohama i dvě zraněné hvězdy, dvojnásobná vítězka Ligy mistrů Jana Knedlíková a nejlepší česká střelkyně na posledním mistrovství světa Markéta Jeřábková. Když se pak objímaly s reprezentantkami, neskrývaly dojetí. „Zápas a vůbec všechno bylo velmi emotivní,“ zářila brankářka Lucie Satrapová.

Na krku měla stejně jako ostatní havajský věnec z umělých květin. „Dali nám ho věrní fandové ze Žeravice, kteří s námi jezdí všude. Celkově byli v Mostě fantastičtí fanoušci. Nebýt jich, možná bychom ani remízu nedaly,“ smekla gólmanka.

Češky postoupily na třetí velkou akci za sebou. Loni v prosinci šokovaly 8. místem na světovém šampionátu, rok předtím na mistrovství Evropy obsadily 10. místo.