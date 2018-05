Kouč Ginzburg věří, že v kvalifikaci budou hrát i Satoranský a Veselý

V předchozích dvou kvalifikačních termínech totiž stejně jako většina ostatních trenérů nemohl využít hráče z Evropské ligy a NBA, tedy Jana Veselého a Tomáše Satoranského. Nyní jim už ale nic nebrání národní tým posílit, takže bude záležet hlavně na tom, jak se po náročné sezoně budou cítit zdravotně.

„Věřím, že oba přijedou a budou reprezentovat Českou republiku. Vím, jak těžké a dlouhé sezony mají za sebou. Jana čeká ještě euroligové Final Four a pak konec turecké ligy. Oba absolvovali neskutečně náročný program, ale i tak věřím, že ještě poslední dva zápasy v této sezóně zvládnou v českém dresu,“ řekl v tiskové zprávě Ginzburg, který vyrazil do Bělehradu sledovat Veselého výkony ve Final Four na vlastní oči společně se svým novým asistentem Petrem Czudkem.

„Teď se soustředím jen na Final Four a o národním týmu nepřemýšlím. Uvidíme až potom,“ řekl Veselý ČTK ohledně své účasti.

Češi v kvalifikaci dosud zaváhali jen na Islandu. Do další fáze postupují tři ze čtyř celků a přenášejí si dál body, proto záleží na každém vítězství. „Kvalifikaci máme dobře rozehranou. Pokud bychom uspěli v obou domácích zápasech, je šance na postup na mistrovství světa velmi reálná. K tomu ale potřebujeme být na konci června v nejsilnější sestavě,“ řekl Ginzburg. Šlo by o první účast samostatné české reprezentace na světovém šampionátu, Československo naposledy na MS hrálo v roce 1982.

Posílit chce kouč i proto, že tak učiní také soupeři. Finsko přiveze Lauriho Markkanena, který zářil v NBA v dresu Chicaga. „Co jsem slyšel, tak Finové i Bulhaři počítají se svými největšími hvězdami,“ připomněl Ginzburg.

Při skládání týmu zvažuje rovněž zařazení Davida Jelínka, který patří k oporám Andorry ve španělské lize, ale v národním týmu chybí od ME 2015. „S Davidem jsem mluvil před každým kvalifikačním oknem. Jsme spolu v kontaktu i nyní. Stále mu přetrvávají problémy se zraněným prstem. O jeho účasti hodně napoví vyšetření u specialisty, na které se chystá,“ dodal Ginzburg.

Češi se vedle dvou kvalifikačních zápasů představí před svými fanoušky i 22. června, kdy od 18:00 sehrají v Praze na Královce přípravné utkání s Gruzií. Na všechny tři zápasy se prodávají vstupenky v síti Ticketportal.