Basketbalistům chybějí zranění Auda i Schilb, povolán byl Kohout

Schilb i Auda měli patřit ke klíčovým postavám už tak oslabeného týmu, který nemůže využít své hvězdy z NBA a Euroligy Tomáše Satoranského, Jana Veselého a Ondřeje Balvína. Oba dosud odehráli všech osm kvalifikačních zápasů, přičemž Schilb měl nejvíce nastřílených bodů ze všech hráčů s průměrem 13,9 bodu na utkání. Auda z pozice náhradníka zaznamenal 7,3 bodu, tentokrát ale měl mít ještě důležitější roli.

„Oba jsou zranění. U Blakea je to zranění zad, které vypadá na delší dobu. Patrikovi se obnovilo zranění prstu, které ho trápí už zhruba 50 dní, ale včera mu to hodně nateklo. Oba absolvovali vyšetření u lékařů a po konzultaci s našimi doktory jsme rozhodli, že se k týmu nepřipojí,“ řekl manažer národního týmu Michal Šob.

Český tým tak o to více může těšit, že už má postup na mistrovství světa zajištěný a nemusí o něj bojovat v oslabené sestavě. Trenér Ginzburg naopak může dát příležitost dalším hráčům, kteří zatím v kvalifikaci tolik šancí nedostávali.

Tým doplnil pardubický pivot Ondřej Kohout.

„Jsem rád, že jsme v situaci, kdy není nutné odehrát velké zápasy. Teď je čas pro ostatní hráče vzít na sebe zodpovědnost. Jsme soutěživý tým, který udělá vše pro úspěch. Věřím, že mladí hráči z toho nebudou nervózní,“ uvedl Ginzburg.

Kouč musí řešit zejména problém pod košem, kde má národním týmem prověřené jen Martiny Peterku a Kříže. Na pozici čtyři může nastupovat i kapitán Pavel Pumprla. První větší šanci by měl dostat Šimon Puršl a nově se k týmu připojil Kohout.

„Máme problém s velkými pivoty. Tak jsme přivedli Ondřeje. Musíme najít řešení, co s tím dělat. Nemáme tolik pivotů, kteří by letos hráli dobře. Je to šance pro Ondru Kohouta i Šimona,“ dodal Ginzburg.

Páteční zápas s Francií zřejmě nestihne ani Vyoral, který si ve čtvrtek v dresu Nymburku poranil kotník. S týmem ale zůstává a bude se snažit stihnout alespoň úterní duel v Rusku.

„Prognózy zatím naznačují, že by rekonvalescence měla trvat déle. Pokusíme se ho ke konci týdne už nějakým způsobem zapojit a trochu ten kotník rozhýbat. Uvidíme, jestli to k něčemu povede. S touto povahou zranění nemá smysl tlačit na pilu. Jde o to, jak on se bude cítit,“ dodal Šob.