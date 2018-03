Volejbalové reprezentace čeká Evropská liga, ženy také kvalifikace ME

Národní výběry mají po předčasném odchodu zahraničních koučů v minulých letech stejné domácí trenéry. Muže vede Michal Nekola a ženy Zdeněk Pommer. „Dává nám smysl takto pokračovat a hlavní cíl je pro oba mistrovství Evropy v roce 2019 a světová kvalifikace,“ řekl na dnešní tiskové konferenci šéf volejbalistů Marek Pakosta.

„Kvalifikace na Evropu je jasnou prioritou a pokusíme se tam probojovat,“ řekl Pommer, který oslovil 35 hráček z domácí extraligy i ze zahraničí a tým sestaví po skončení ligových soutěží. „Budeme chtít otevřít dveře mladým nadějným hráčkám,“ naznačil, že vedle osvědčených opor počítá i s doplněním týmu.

V boji o postup na ME se volejbalistky střetnou se Švédkami, Finkami a Estonkami a kvalifikace se netradičně bude dohrávat až začátkem ledna. „Termíny jsou zvláštní, ale musíme je přijmout. Zvládli jsme horší věci,“ řekl Pommer a dodal: „Vymyslíme vánoční přípravu, uděláme si kapra a dáme si dárky v tělocvičně. Předpokládám, že kluby nebudou dělat hráčkám problémy. Národní tým je národní tým.“ Evropská liga se hraje v květnu a v červnu a pro ženy bude přípravou na kvalifikaci. „Oba turnaje mají stejný formát, tak si to vyzkoušíme,“ řekl Pommer.

Fanoušci se můžou těšit na novinku, 23. a 26. května se uskuteční duely mužů a žen v Evropské lize v jeden den v pražské hale na Podvinném Mlýně. „To jsme tady ještě neměli a věřím, že se to setká s odezvou diváků,“ řekl Pommer. „Děláme to v Liberci v klubu a osvědčilo se to,“ doplnil Nekola, ligový kouč mužů Dukly.

V reprezentaci má Nekola vyhlédnutou dvacítku hráčů a před sebou rok, v kterém může díky jistotě startu na ME 2019 testovat. „Máme možnost celou sezonu dávat kádr dohromady, rozšířit a zapracovat mladíky,“ nastínil svůj plán.

Účastí ve Final Four Evropské ligy 13. a 14. června v Karlových Varech mají muži šanci usilovat o postup do play off o Ligu národů 2019, bývalou Světovou ligu, která je pro 16 týmů a Češi v ní letos nejsou. „Popereme se o to,“ řekl Nekola.