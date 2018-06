Balvín oslavil životní úspěch, s Gran Canarií proháněl i Real Madrid

„Je to nejlepší výsledek v historii klubu, takže jsme všichni hodně spokojení. Na papíře jsme měli sice nejlepší kádr, co tam kdy měli, takže jsme očekával nějaký dobrý výsledek, ale tohle ne. Je to absolutně něco neuvěřitelného,“ radoval se Balvín v dnešním rozhovoru s novináři.

Tým z Kanárských ostrovů ve čtvrtfinále španělské ligy porazil obhájce titulu Valencii. V klíčovém třetím utkání uspěl v prodloužení poté, co předtím šťastně v posledních setinách vyrovnal.

„To prodloužení byla docela náhoda. Stalo se tam hodně věcí, co by se normálně nestala,“ připustil Balvín k situaci, kdy se jeho tým dvě vteřiny před koncem šťastně dostal k míči po nechyceném doskoku soupeře a následně Valencie i hloupě faulovala.

„Oni sice byli obhájci, ale celou sezonu nehráli stabilně, takže jsem věděl, že budou z těch čtyř nejlepších týmů nejhratelnější. Nebyla to ta Valencie, co loni získala titul,“ dodal Balvín, který v sezoně v průměru sbíral za 21 minut 8,2 bodu a 5,8 doskoku.

Ondřej Balvín smečuje v sérii s Realem Madrid kolem Edyho Tavarese:

Euroligu si Gran Canaria zahraje poprvé. „Klub navýší rozpočet asi o tři miliony eur (77,5 milionu korun). U nás je největší problém, že máme asi nejsložitější cestování, takže většina peněz půjde na zajištění soukromého letadla, abychom měli příjemnější cestování. Už v této sezoně mi přišlo, že cestujeme hodně, a teď budeme rozcestovaní po celé Evropě,“ uvedl.



„Klub má na mě opci a co vím, tak se mnou počítá. Do 4. nebo 5. července mi mohou smlouvu vypovědět, ale nemám žádné indicie, že by se tak mělo stát,“ řekl Balvín, který se může poprvé v kariéře těšit na měření s nejlepšími celky v Evropě. „Co se týče evropské scény, tak je to nejvíc, kam mohu dojít. Budeme absolutní nováček, ale věřím, že tam můžeme zanechat stopu. I já sám,“ dodal.

V to věří i trenér české reprezentace Ronen Ginzburg, podle kterého se Balvín za poslední rok velmi zlepšil. „Patří mezi hráče s největším zlepšením. A to nemyslím jen mezi českými hráči, ale v celé Evropě. Už je z něj euroligový hráč,“ řekl Ginzburg.

Balvín chce na úspěch z klubu navázat i v národním týmu, který čeká závěr první fáze kvalifikace o mistrovství světa. Věří, že se povede zvládnout zápasy s Finskem a Bulharskem a postoupit do další fáze.

„Víme, o co hrajeme. Budou to sice hodně těžké zápasy, oba soupeři budou mít lepší kádry než předtím, ale věřím, že doma máme na to uspět,“ řekl s 217 centimetry nejvyšší muž české sestavy. „Už když jsem loni v létě viděl jména soupeřů, tak jsem si říkal, že je to největší šance na postup na mistrovství světa, co jsme kdy měli. Věřím, že tím, jak je to nastavené, tak jsme schopni projít do druhého kola, a tam zabojovat o postup,“ dodal.

Věří v to i přes absenci Tomáše Satoranského, který se rozhodl letos nereprezentovat. „Bez Tomáše jsme zatím kvalifikaci zvládali. Tomáš je samozřejmě velmi silná osobnost, ale když není, nemůžeme brečet a musíme to akceptovat a najít jiné alternativy,“ řekl.

Rozhodnutí svého bývalého spoluhráče z USK Praha i ze Sevilly, který se chce soustředit na letní přípravu před sezonou v NBA, chápe. „Je to každého osobní rozhodnutí, já také minulý rok nebyl v národním týmu, abych doléčil kotník. A plně chápu, že se Tomáš chce soustředit na boj o nový kontrakt v NBA. Jeho zaměstnavatel je Washington, ne federace,“ dodal Balvín.