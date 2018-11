Stmívá se brzy, čeští florbalisté zamíří před MS za sluncem a mořem

dnes 8:53

Jako by si hokejová reprezentace dva týdny před startem světového šampionátu sebrala „saky paky“ a vyrazila si užívat k moři, hlavně co nejdál od zimáků. Zní to nepochopitelně, směšně, zvlášť když trenéři vždycky na poslední chvíli lepí sestavu, pilují přesilovku i zakládání útoků. Jenže přesně k tomuhle kroku se teď odhodlal český florbalový výběr. Za dvě neděle v Praze odstartuje mistrovství světa, on ale poslední týden stráví na Tenerife.