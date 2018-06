Chce to dokončit dobře načatou práci, burcuje reprezentační pivot Peterka

„Je to dobře rozehrané, ale máme před sebou dva hodně důležité zápasy. Kdybychom je oba prohráli, tak bychom si postup ještě hodně zkomplikovali,“ uvědomuje si před pátečním duelem s Finskem a pondělním s Bulharskem (vždy od 18 hodin) třiadvacetiletý nymburský pivot Martin Peterka, pardubický odchovanec.

„Chce to dokončit tu práci a dvakrát zvítězit,“ dodává jeden z vyvolených trenéra Ronena Ginzburga.

Finy i Bulhary jste v prvních vzájemných zápasech porazili, ale odvety budou mnohem těžší, že?

Určitě, Finové budou mít své největší hvězdy, Bulhaři také nasadí všechny hráče. Nečeká nás nic lehkého, i když máme výhodu, že hrajeme doma.

Není v tom kontextu nepříjemné, že sami nemáte Tomáše Satoranského a Jana Veselého?

Samozřejmě je to škoda, ale to je na nich. Řekli, že nepřijedou, uvedli důvody. Je to jejich věc, my se tím nebudeme zaobírat. Měli těžkou sezonu, jestli si potřebují odpočinout, nejlíp to vědí oni sami. Neřešil bych to, je tu čtrnáct dalších hráčů a nic se s tím nedá dělat. Respektujeme to.

Jaký jste měl dojem z nedávného přátelského utkání s Gruzií, jejž jste vyhráli 71:58?

Docela dobrý, rozhodně jsme se posunuli oproti předchozímu s Ukrajinou. Udělali jsme pokrok, i když to není ještě úplně dobré. Ale je vidět, že čas, který máme navíc oproti předchozím kvalifikačním oknům, využíváme.

Váš spoluhráč Vojtěch Hruban mluvil o tom, že to byl duel rozdílných poločasů a že po přestávce nabyl spíš charakteru úpolových sportů. Viděl jste to podobně?

Ano. V první poločase jsme hráli rychle, což Gruzínci možná nečekali, přeběhli jsme je a vedli o hodně. Ve druhém přitvrdili, začalo se to prát. To nám tolik nevyhovovalo, takže basket už nebyl pěkný.