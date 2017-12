3,9 °C. Teplotu Orlice si mistryně světa za cvakání zubů chválila

„Není to určitě jako na bazéně, ale jsem spokojená,“ prohlásila dvacetiletá závodnice SCPA Pardubice, která při klání napříč Chocní startovala popáté.

Dříve ovšem jako dorostenka a juniorka mohla poměřit síly maximálně na pětistovce. Teď z jednoho pohledu prožila premiéru. Oproti původním plánům se totiž plavalo pouze po proudu, a nikoliv takzvaně na otočku.

„Mění se to podle aktuálního stavu vody. Když je velký proud, tak se na otočku závodit nesmí. Nejsme na tom výkonnostně všichni stejně, ale ani pro dobré plavce to není pak do okruhu snadné. Proto byla zvolena tato trať,“ popisovala Nováková, mistryně světa v zimním plavání v roce 2015 z ruského Murmansku.

Do zdolání nejdelší distance se vydala jako první spolu s další mistryní světa, brněnskou Magdou Okurkovou. Nebylo to však proto, že by chtěla mít studenou „koupel“ co nejdříve za sebou.

„Čísla jsme si nevybíraly, dostaly jsme je přidělené. Dvojice se skládají podle výkonnosti, aby se závodníci hlídali či se vytáhli navzájem, tak aby neplavali sami,“ objasnila Nováková, za kterou Okurková doplavala v těsném závěsu. Však v cíli byl mezi nimi rozdíl pouhých dvou vteřin.

Výkon lehce nad devět minut stačil Novákové na druhé místo, kterým navázala na týden staré prvenství z Hradce Králové. Tam se hodně neobvykle o triumf podělila, když dlouho zápolila se soupeřkami v silné tříčlenné skupině. Na delší kilometrové trati pak zaplavala totožný čas jako Lenka Štěrbová.

„V balíku se to občas stane. Makaly jsme fest,“ usmívala se úspěšná plavkyně a prozradila, co je nutné pro to, aby závodník po výlezu z vody nenastydl. „Nejdříve se musíte zahřát a pak teprve ustrojit, aby si člověk nezavřel zimu do sebe. Protože pak na sebe něco vezmete, sáhnete si na nohy a zjistíte, že jsou úplně studené, takže je nutné to celé opakovat znovu,“ líčila Nováková.

Teplotu vody o 3,9 stupních Celsia považovala za ideální. Vzduch těsně nad nulou už se jí tolik nezamlouval. „Mám radši, když je kvůli dýchání voda chladnější než vzduch. Ale nemůžu si vybírat,“ dodala s tím, že na zahřátí je nejlepším nápojem horký čaj.