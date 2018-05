Chtěla se ukázat Evropě. Vytáhlé střelkyni však kazí premiéru ostruha

„Mám ostruhu patní kosti, což mě limituje ve spoustě tréninků a celkově v pohybu. Je to problém, který mám už rok. Zkouším různé druhy léčby a někdy se to zlepší, ale ne moc na dlouho,“ popsala Březinová novinářům.

„Absolvovala jsem rázovou vlnu, ultrazvuky, lasery, obstřiky a vždy všechno pomůže jen dočasně. Teď zkouším léčbu plazmou, ta by snad mohla celou situaci zlepšit, tak uvidíme,“ doufala.

Dokonce zvažovala i operaci, ale ta by problém zřejmě nevyřešila. „Je tam docela velké procento návratnosti celého zranění a znamenalo by to pro mě prakticky na půl roku si od basketbalu odpočinout. A nemám ráda operace, když nejsou nezbytně nutné,“ dodala s tím, že problém od listopadu řeší také s fyzioterapeutem národního týmu Ladislavem Burianem.

Kvůli patě se dokonce loni v létě rozhodla po čtyřech letech v zahraničí vrátit zpět do Česka a upsala se Hradci Králové, kde s vrcholovým basketbalem začínala.

„Angažmá v Hradci se zrodilo hlavně kvůli zranění, protože v zahraničí se trénuje daleko víc, nehledí se na to, jestli je člověk zraněný, a zacházejí s ním trochu jako se strojem. Tady jsem věděla, že si to budu moci lépe domluvit, a proto jsem zvolila Hradec s trenérkou Ptáčkovou a panem Volejníkem. Napoprvé jsem je odmítla, protože jsem ještě chtěla do zahraničí, ale pak jsem jim zavolala zpátky,“ popsala Březinová, která působila v Itálii a Belgii.

Do zahraničí se ale chce vrátit a pozvánka do národního týmu jí k tomu může pomoci. „Věřím, že mi to může pomoci získat lepší zahraniční angažmá, navíc je to pro mě splněný sen,“ prohlásila.

Dostat se do finální dvanáctky hráček pro sobotní zápas s Belgií je pro ní o to větší lákadlo, že právě v Belgii v minulé sezoně hrála za Castors Braine.

„A vedl nás současný trenér belgické reprezentace. Je pro mě velká motivace mu něco předvést. Osobně znám prakticky polovinu reprezentačního týmu Belgie, protože se spoustou hráček jsem hrála,“ dodala Březinová.

Ačkoli belgická liga podle ní nemá vysokou kvalitu, národní tým se Belgii povedlo složit silný. „Prakticky všechny lepší Belgičanky hrají v cizině, dali dohromady zkušené hráčky s mladými a teď jsou na tom výborně. Jsou silné jak pod košem, tak na perimetru a bude to hodně těžký soupeř,“ souhlasila Březinová.

Kdyby se jí do užšího výběru nepovedlo dostat už nyní i kvůli zdravotním potížím, věří, že v budoucnu se v národním týmu prosadí.

„Samozřejmě mě moc láká si zahrát proti bronzovému týmu z posledního evropského šampionátu, ale je tu i budoucí možnost hrát třeba na EuroBasketu, světovém šampionátu, olympiádě,“ zasnila se 190 centimetrů vysoká pivotka s dobrou střelbou z dálky.

V této sezoně ŽBL má průměry 11,5 bodu a 6,2 doskoku na utkání. V 15 zápasech dala 21 trojek, nejvíce ze všech hradeckých hráček a nejvíce z pivotek v lize.