Když padají české rekordy. Frantovi pomohla kamerka, Chrápavému Ital

Znakař Tomáš Franta a prsař Filip Chrápavý zaplavali v Kodani nové české rekordy.

Zůstat čtyři setiny sekundy před branami finále? To je pech.

Franta ovšem ve čtvrtek vyloženě nesmutnil. Na prestižní scéně se blýskl novým českým rekordem, 100 metrů znak zaplaval za 50,80 sekundy.

„Nepopsatelný zážitek,“ jásal.

Své i národní maximum zlepšil o 23 setin.

„Pocitově se mi to jelo úžasně. Budu se muset podívat na video, probrat to s analytiky a trenéry, jestli tam náhodou nebyly nějaké chyby. Dělám je třeba na obrátce,“ tvrdil devatenáctiletý reprezentant.

Pomocník pod hladinou

Právě video Frantovi na cestě za rekordem nepochybně pomohlo. Obrací se na analytiky, zkoumá s nimi záběry pořízené kamerkou pod vodou.

„Trenéři pod vodu nevidí, analytici dají kameru pod vodu a to dělá hodně. Dost toho využívám,“ říká chomutovský plavec.

Jednoho z nejslibnějších borců z nastupující generace zajímá každý detail.„Pořád se dá na něčem pracovat.,“ ví. Hledá všemožné cestičky kudy ubrat setiny, ba desetiny sekundy z jeho časů.

Video je prý výborný pomocník. „Já s tím pracuji vážně hodně, chci se stále posouvat. Záběry mi ukáží cokoliv, co dělám špatně. Jiný záběr rukou, než bych měl udělat, nepravidelný kop, což je můj tradiční případ.“

Italský skalp

Ve čtvrtek se radoval z českého rekordu také Chrápavý.

V rozplavbě na 200 metrů prsa se blýskl výkonem 2 minuty a 8,21 sekundy a zlomil deset let staré maximum Jiřího Jedličky o 26 setin. „Jsem absolutně šťastný,“ neskrýval své nadšení.

VIDEO: Tomáš Franta po semifánle 100 metrů znak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na cestě do historických tabulek ho doprovázel Ital Luca Pizzini, který plaval ve vedlejší dráze. „Čekal jsem, že půjde trochu líp, ale pomohl mi,“ tvrdil osmnáctiletý talent.

Stejně jako Franta chce i Chrápavý z dosaženého času ukrajovat. Klidně i po půlvteřinách.„Kdyby se to povedlo, by to bylo fajn.“

Zpropadená obrátka

V Kodani mohla nový národní rekord slavit rovněž motýlkářka Lucie Svěcená. Zranitelná „Madam Butterfly“ se ovšem na padesátimetrové distanci o hřejivý moment připravila nepovedenou obrátkou.

Prý kvůli zkreslení. „Nějak mi to tady v hale zkresluje. Při obrátce jsem si málem rozbila... to radši ani nebudu říkat co,“ povídala po čtvrtečním semifinále, kde zaplavala za 26,19 sekundy.

VIDEO: Lucie Svěcená hodnotí semifinále na 50 m Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tvářila se trochu smutně.

Ale nemusela. Rychlá je. Za vlastním českým maximem zaostala pouze o 16 setin. Příště stačí lépe odhadnout kdy přejít do obrátky.



A to by neměl být ten nezapeklitější úkol na světě.