Pilot Šonka bude útočit z třetí příčky. Věří, že se ztráta dohnat dá

„Cílem zůstává titul. Druhý už jsem byl a nebylo by závodnické myslet na nižší příčky,“ uvedl čtyřicetiletý pilot, rodák ze Dvora Králové.

Šonka loni přišel o celkové prvenství až v posledním závodě, skončil druhý. Do letošní sezony vstoupil nešťastně a v úvodních dvou podnicích prestižního seriálu ho potkala diskvalifikace za technický problém. V červnovém posledním závodě v Budapešti však zvítězil a čtyři podniky před koncem ztrácí jedenáct bodů na vedoucího Australana Matta Halla a devět bodů na Američana Michaela Gouliana.

„Jsme méně spokojení než v loňské sezoně. Ty dvě technické diskvalifikace nás úplně zbytečně připravily o spoustu bodů. Nebýt nich, tak ze čtyř závodů jsme byli čtyřikrát ve finále, což je fajn. Na druhou stranu je to zase obrovská výzva a jiná situace než vloni,“ řekl Šonka.

Výzvou pro něj je i to, že ztráta na nejlepší prý není nepřekonatelná. „Stáhnout se dá. Matt je taky pod tlakem a taky nesmí udělat chybu. Někdo z nás přetáhne přetížení nebo poletí třeba příliš opatrně, jako se to stalo Petrovi v Budapešti, a může se hned propadnout,“ míní zkušený český pilot.

Šonka s týmem i po triumfu v posledním závodě před pauzou mírně upravoval stroj. „Upravovali jsme detaily, protože jsme v Budapešti měli technické problémy. Bylo třeba odladit, nastavit, aby to fungovalo, jak má. Plus nějaké drobnosti. Ale letadlo by mělo být ve stejné kondici jako v Budapešti,“ uvedl Šonka.

Seriál pokračuje na konci srpna v Kazani, poté je na programu podnik v rakouském Wiener Neustadtu a na závěr dva závody v USA. „Na Kazaň jsem zvědavý. V Budapešti jsme získávali ve vertikálních obratech, zatímco na rovině nás všichni dolétávali. V Budapešti byly tři obraty, v Kazani bude jen jeden, takže výhoda otočky se rozpustí. Bude to asi víc záležet na tom, kdo jak má nastavené letadlo,“ myslí si Šonka.

Druhý z Čechů v seriálu Kopfstein sbíral ve všech čtyřech závodech shodně jen po dvou bodech a ze 14 účastníků je dvanáctý. „Věříme, že druhá půlka sezony bude lepší,“ uvedl letecký akrobat.