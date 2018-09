České piloty Kopfsteina a Šonku čeká další závod. Míří do Rakouska

„Závody ve střední Evropě pro mne byly vždy highlightem. Miluju, když vidím množství vlajících českých vlajek, dodává mi to dodatečnou motivaci zaletět co nejlépe a potěšit tak své fanoušky! Nyní budeme závodit ve Vídeňském Novém Městě, což je nejen geograficky velmi blízko České republice, nýbrž i kulturně je Rakousko Čechům blízké. Čeští fanoušci bezesporu nikdy neměli lepší šanci se přijít na některý ze závodů podívat živě. Můžu je ujistit, že já a můj tým uděláme vše pro to, aby se jejich cesta vyplatila,“ říká Petr Kopfstein, aktuálně dvanáctý pilot letošního pořadí mistrovské třídy Red Bull Air Race.

Podle Martina Šonky jsou všechny lokality Red Bull Air Race v blízkosti České republiky pro naše piloty něčím výjimečným.

„Jelikož jsme zatím nezažili domácí závod, je pro nás radostí přinést náš sport blíže k našim fanouškům. Ve Spielbergu, na Lužickém okruhu a v Budapešti bylo vidět hodně českých vlajek a je úžasné pozorovat, jak jejich počet stoupá. Samozřejmě to znamená i trochu větší tlak, ale také nám to dodává hodně energie, za což jsme vděční. Touha odměnit fanoušky dobrými výsledky je dodatečnou motivací,“ říká Martin Šonka, druhý muž v pořadí seriálu.

„Vídeňské Nové Město a Dolní Rakousko dodají sérii Red Bull Air Race, pro rok 2018 s celkem osmi destinacemi po celém světě, další nádherné pozadí. Dolní Rakousko je atraktivní a snadno dostupná lokalita v blízkosti České republiky a fanoušci mohou očekávat napínavý závodní víkend, kdy budou v září nejlepší piloti světa křižovat nebe nad Vídeňským Novým Městem. Po roční pauze v roce 2017, máme radost z návratu do Rakouska a z toho, že můžeme dát rakouským a českým fanouškům další šanci zažít letecké závody naživo,“ těší Pavla Turka, komerčního ředitele Red BulI Air Race.

Místem konání rakouského závodu bude Vídeňské Nové Město v Dolním Rakousku. Tady, v srdci východního regionu Rakouska, v bezprostřední blízkosti České republiky, oslaví nejlepší akrobatičtí piloti závodní víkend motoristického sportu v šesté zastávce letošní sezony.

V mezinárodním závodním kalendáři se tak Vídeňské Nové Město poprvé postaví po bok měst jako Budapešť, Abú Zabí a Indianapolis.