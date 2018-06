Pilot Šonka ovládl Air Race v Budapešti, průběžně drží třetí pozici

Šonka v Budapešti sobotní kvalifikaci ovládl a v prvním soutěžním letu mu stačilo absolvovat trať, protože jeho soupeř Matthias Dolderer z Německa neodstartoval.



Ve čtvrtfinále český pilot vyřadil Francoise Le Vota z Francie a ve finále na něj nestačili další Francouz Mika Brageot, australský lídr seriálu Matt Hall ani druhý muž celkového pořadí Michael Goulian z USA.

„Je to neskutečný pocit. Závod v Budapešti je výjimečný, je to pro nás jako Monte Carlo ve formuli 1. A vyhrát právě tady před obrovským davem českých fanoušků, to se jen těžko popisuje. Je to opravdu hodně emocionální, speciální. Před závodem jsme toho museli spoustu vyřešit, měnili jsme válce, některé věci nefungovaly, jak by měly. Každý člen týmu ale pracoval opravdu tvrdě, abychom mohli doufat v takový výsledek. A povedlo se,“ uvedl Šonka.

Po nepříznivém začátku sezony, kdy byl v prvních dvou závodech diskvalifikován za technické problémy to vypadá, že je Šonka zpět a může pomýšlet na boj o nejvyšší příčky. Teď na prvního Matta Halla ztrácí 11 bodů a šampionát je teprve v polovině.

„Je to strašně důležité vítězství, protože Matt Hall s Mikem Goulianem nám kvůli tomu špatnému začátku odskočili a teď jsem jejich náskok trochu stáhl. Zároveň jsem všem ukázal, že stále dovedu být hodně rychlý. Určitě ale vím, že mám co zlepšovat a kam se posouvat,“ řekl Šonka.



Další český letec Petr Kopfstein nenavázal na třetí místo v kvalifikaci a po vyřazení hned v prvním kole skončil až devátý. Stejná příčka mu patřila i v předchozích třech závodech sezony. Tentokrát ale - ač favorit - nestačil na Nicolase Ivanoffa.



„Slyšel jsem, kolik pilotů bylo přede mnou diskvalifikováno za překročení povoleného přetížení. A když jsem se pak ještě dozvěděl Nicolasův čas, věděl jsem, že nemusím zbytečně riskovat. Ve vertikálních obratech jsem proto tahal pomaleji, abych nepřekročil ,géčka’. Jenže to bylo až příliš pomalé, takže to opět ve výsledku nestačilo. Když řeknu, že to je pro náš tým obrovské zklamání, tak je to slabé slovo,“ prohlásil Kopfstein, celkově v seriálu 12.

Pátý závod seriálu se uskuteční 26. srpna v Kazani.