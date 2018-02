Velká premiéra v leteckém seriálu: Kopfstein si to rozdá přímo se Šonkou

České složení bude mít i jeho první semifinále nového ročníku prestižního leteckého seriálu, dnešní Round of 8 totiž proti sobě svede oba české piloty. Vůbec poprvé si to mezi sebou rozdají Petr Kopfstein a Martin Šonka, jako sedmý a osmý muž celkového pořadí páteční kvalifikace.

Tu jinak opanoval Matthias Dolderer. Němec prolétl tratí v novém rekordu, při dalším pokusu stlačit jej ještě níž byl Dolderer diskvalifikovaný kvůli překročení hraničního přetížení 12G. Druhý v kvalifikaci skončil Američan Michael Goulian, třetí úřadující mistr světa Japonec Yoshihide Muroya, čtvrtý byl Francouz Mika Brageot.

„Škoda, že se trénuje ve stejné trati. Rychle se dostáváme na maximální výkon, s narůstajícím časem v trati se ale týmy vyrovnávají.“ Petr Kopfstein

České fanoušky bude ale dnes určitě nejvíc zajímat Petr Kopfstein a Martin Šonka. Čeká se hodně vyrovnaný souboj. Šonka skončil loni v celkovém pořadí druhý, když seriálu po většinu doby dominoval, a do absolutní špičky šampionátu se už během minulé sezony vklínil také Kopfstein. Porážel daleko zkušenější soupeře, poprvé v životě vystoupil v elitní kategorii Master Class na pódium a především létal velmi konzistentně – bodoval sedmkrát v řadě. Díky tomu obsadil v celkovém pořadí fantastické páté místo. Žádný jiný pilot nezaznamenal po svém vstupu do Red Bull Air Race tak rychlý progres.

„Letos chceme ještě výš. Naším cílem je skončit v celkovém pořadí do třetího místa. Víme, že to bude hodně složité a že se to nemusí podařit. I obhájení pátého místa bude mimořádně náročné. Ale nemáme důvod se kohokoliv bát, věříme si a chceme na pódium,“ říká karlovarský pilot.

Poprvé v ryze českém složení

Jeho tým prošel v zimní pauze jednou změnou. Hangár opustil německý mechanik Andreas Kaufmann, kterého nahradil Čech Jiří Fliger. Jinak se sestava nemění: týmovým koordinátorem je Martin Nepovím, taktikem Pavel Jiránek. Do nové sezony tak Team Spielberg vstupuje v kompletně české sestavě. Letadlo Edge 540 V3 zůstalo přes zimu ve Spojených státech amerických a neprošlo zásadními úpravami.

„Do větších modifikací se pustíme, až budeme mít stroj v Česku,“ říká Petr Kopfstein. „Dlouhodobě ale věřím tomu, že v jednoduchosti je síla, a já se nechci utopit v záplavě modifikací a analýz. Tento druh závodění je z 80 procent o hlavě, a proto chceme udržet vše v těch správných limitech.“

Co se týče úpravy letadel, trendem letošní sezony by mohlo být chlazení vodou, ke kterému se rozhodla přistoupit řada dalších týmů. „My půjdeme stejnou cestou jako v minulé sezoně. Chceme mít letadlo co možná nejlehčí, proto některé modifikace zatím dělat nebudeme. Pokud totiž změníte jednu věc, rozhodíte všechny ostatní parametry. Náš motor se chladí dobře, a nevidíme tedy pro podobné instalace důvod,“ vysvětluje Petr Kopfstein.

Cannes bude naše Monako

Fanoušci se v tomto roce mohou těšit na nové závodní destinace. Jednou z nich je francouzské Cannes, další zatím pořadatelé tají. Jisté ale je, že kalendář bude mít osm zastávek. „Tradičně se těším do Budapešti. A nově také do Cannes. To by mohlo být takové naše Monako,“ připomíná Petr ikonický závod Formule 1. „Závod se koná týden před filmovým festivalem a město má úžasnou atmosféru. Navíc rád létám v nových tratích, protože je nikdo nezná z předchozích ročníků a všichni tak mají stejné šance.“

Zajímavostí je, že se Team Spielberg pro letošní rok stal součástí skupiny, která plánuje závodní tratě, a Petr Kopfstein má tak možnost alespoň z části ovlivnit jejich podobu. „Na tvorbě tratí se podílejí kromě pořadatelů také zástupci několika týmů, a letos poprvé i my,“ vysvětluje Petr možnou výhodu pro letošní sezonu.

Kromě nových tratí připravili pořadatelé i další novinku – změnu v pravidlech. Nově už piloti nebudou diskvalifikováni za překročení přetížení 10 G po dobu 0,6 s, ale budou potrestáni dvouvteřinovou penalizací. Diskvalifikační hranice byla posunuta na 12 G. „Myslím si, že je to změna k lepšímu. Navrhoval jsem ji už v minulosti, a nebyl jsem sám. Pilotům dává tahle úprava šanci, aby se při překročení 10 G ještě poprali o postup,“ komentoval Kopfstein změnu.