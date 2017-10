Pozapomenuté výročí velikána s doutníkem. I Amerika umí být macešská

Patriarcha, kmotr, starý Red. Můžeme ho nazývat, jak chceme, ale Arnold Jacob Auerbach byl pro Boston Celtics i pro celou NBA mnohem víc než jen trenér, generální manažer a prezident klubu.

S nadsázkou můžeme říci, že on je Boston Celtics. Jeho klidný pohled s doutníkem v ruce dodnes zůstává v paměti starších fanoušků zelenobílého klubu.

Red byl basketbalový vizionář a pionýr. Jen těžko dohledat, co všechno v tomto krásném sportu vymyslel.

Co třeba rychlý protiútok? Ano, přesně tak. Auerbach byl první, který přesvědčil své hráče, že bude výhodné po obranném doskoku i obdrženém koši rychle přesunout míč na útočnou polovinu, než se obrana postaví. To on přesvědčil Billa Russella, jedenáctinásobného šampiona NBA, aby své bloky zkoušel srazit ke svým spoluhráčům místo do autu a získal tím spoustu snadných košů.

Říká vám něco pojem „sixtth man“ - šestý hráč? První náhradník přicházející na hřiště, který by měl být stejně dobrý jako hráči základní pětky a který by vedl náhradníky poté, co základní hráči vystřídají. To je také Auerbachův vynález, když pochopil jako první trenér důležitost střídajících hráčů.

Jako první draftoval do svého týmu Afroameričana, už jako prezident klubu najal jako první kouče Afroameričana (jednalo se právě o Russella) a jako první postavil základní pětku komplet z hráčů tmavé pleti. Byl iniciátorem předsezónních přípravných kempů, které jsou dnes ve všech soutěžích na světě pravidlem.

Mezi hráči byl však možná nejvíce uznávaný proto, že dokázal udržovat skvělou atmosféru. Pro výhru byl samozřejmě důležitý talent hráčů, ale snad ještě důležitější je týmová chemie.

„Během let jsem odmítl hodně výměn s kluby, přestože jsem mohl získat lepšího hráče. Pokud jsem si však nebyl jistý tím, že chemie v týmů bude pořád dobrá, hráče jsem nechtěl. Spousta hvězd má schopnosti jako nikdo jiný, ale jejich povaha by narušila to, co jsme v Bostonu měli vybudované,“ prohlásil před lety Auerbach.

Zřejmě dělal věci dobře, protože jinak by Celtics těžko na přelomu padesátých a šedesátých let vyhráli NBA osmkrát za sebou nebo získali do svého týmu legendární jména jako Bill Russell, John Havlicek a Larry Bird.

Koneckonců i trofej pro trenéra sezony v NBA nese dodnes název „The Red Auerbach Trophy“ a je vyobrazením slavného trenéra sedícího na lavičce a kouřícího svůj oblíbený doutník. Stejná socha v životní velikosti stojí i v centru Bostonu přímo naproti radnici, kde se s ní denně fotí stovky fanoušků.

Pouze Phil Jackson, trenér slavných dynastií Chicaga Bulls a Los Angeles Lakers, má v NBA víc trenérských titulů než Auerbach, který slavil devětkrát. Jackson jedenáctkrát.

Když na to byl stratég z Bostonu dotázán po ukončení své kariéry, odpověděl tak, jak uměl jen on. „Já jsem své týmy vytvořil od základů, on ty své zdědil,“ odvětil Red a novinářům spadla čelist.

Silné řeči a velká gesta nebyly rodákovi z Brooklynu cizí. V kapse saka měl při utkání vždy svůj oblíbený doutník Hoya de Monterey a jakmile s myslel, že je utkání rozhodnuté, zapálil si. Často to bylo v průběhu utkání, které bylo vyrovnané, ale on cítil, že jeho tým má navrch a dal to jasně najevo. Když diváci v hale uviděli a ucítili kouř, věděli, že to pro Celtics dobře dopadne.

Do konce života pracoval v organizaci Celtics. Po skončení trenérské kariéry v roce 1966 se na téměř dvacet let stal generálním manažerem a od roku 1984 až do své smrti byl prezidentem klubu, přestože už pak musel jezdit na vozíku a trápilo ho srdce.

„Celtics nejsou jen týmem! Jsou stylem života,“ prohlásil ve svém posledním rozhovoru v roce 2006 - krátce před svou smrtí, po oslavě devětaosmdesátých narozenin.

V Bostonu na jeho počest vyřadili z dresů číslo 2, čímž dali Auerbachovi najevo, že je druhým nejdůležitějším mužem v historii klubu po zakladateli Walteru Brownovi, kvůli kterému vyřadili dres s jedničkou.

Město si však Auerbacha připomenulo hodně neslyšně, neviditelně. Ve dnech Redova výročí žil Boston spíš příchodem Kyrieho Irvinga. A také v nedaleké Síni slávy ve Springfieldu na legendu legend nijak speciálně nepamatovali.

Celtics v den nedožitých 100. alespoň poslali do světa fotku s blahopřáním na Twitteru. Tým uctí Reda Auerbacha minutou ticha před prvním domácím utkáním nové sezony.