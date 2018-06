Zabijácká trefa a kompletní poklad. Dončič se rozloučil s Realem

Dvě a půl minuty zbývaly do konce čtvrtého zápasu, zlomky vteřin do konce limitu na útok. Luka Dončič si vydribloval za tříbodový oblouk a poslal míč takzvaným floaterem do koše.

Před touto střelou to bylo 81:78 pro hosty z Madridu, po ní 84:78. A pak už se rozdíl ve skóre začal v úterý večer zvyšovat.

Real v baskické Vitorii vyhrál 96:85. Celou sérii získal 3:1 na zápasy a po loňském finálovém krachu s Valencií se vrátil na španělský trůn. Je to už jeho 34. domácí titul.

Dončičova trefa v závěru čtvrtého finále:

Devatenáctiletý rozehrávačský talent Dončič uzavřel sezonu a vlastně i celé působení v Realu Madrid „jen“ osmi body a osmi doskoky. V průběhu série nevynikal tak, jak je u něho zvykem. Dlouhá sezona čítající na 90 utkání pro něj přesto skončila tak, jak si přál.

Další trofejí, která jeho letošní poklad zkompletovala.

Už má letos s Realem na kontě triumf v Eurolize.

Seznam Dončičových individuálních ocenění - těch pro vycházející hvězdu, ale i těch pro nejužitečnějšího hráče jednotlivých soutěží - by zabral několik dalších řádek.

K triumfu Dončičovi se na dálku vyjádřil i bahamský pivot Deandre Ayton. „Sleduju tě, šampione,“ napsala mu přes instagram předpokládaná jednička čtvrtečního draftu NBA.

V něm by Aytona mohlo předběhnout jen pár borců - a Dončič je řazen mezi ně. Podle vždy dobře informovaného Adriana Wojnarowského z ESPN by si Dončiče jistojistě vybrali Atlanta Hawks, kteří budou vybírat jako třetí. Pokud po něm nesáhnou druzí Sacramento Kings. Nebo dokonce Phoenix Suns, vybírající jako první.

Úspěšně završeným španělským finále si mladý Slovinec každopádně vysloužil letenku do New Yorku, draft bude probíhat v tamní Barclays Center. Jeho jediný bude reprezentovat Evropu v „Green Room“, prostorách pro hráče, jejichž jméno jistojistě zazní na předních příčkách.

Slzavá rozlučka Luky Dončiče s Realem Madrid:

.