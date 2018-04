Pořád je to emotivnější než jinde, říká Pech o Rallye Šumava

Přesto, až se v pátek po boku s dlouholetým spolujezdcem Petrem Uhlem ve voze Ford Fiesta R5 postaví v Klatovech na start, opět pocítí zvláštní chvění.

„Pořád je to pro mě emotivnější závod než jiné,“ vyznal se 41letý jezdec plzeňského EuroOil Invelt teamu, který považuje Šumavu za svoji domovskou rallye. „Už jenom proto, kolik sem jezdí známých a kamarádů, kteří jinde po republice na rallye nejezdí,“ vysvětlil Pech.

Pořadatelé tvrdí, že se letos na Rallye Šumava sešla konkurence, jaká tady dlouho nejela. Souhlasíte s nimi?

Jednoznačně, už na Valašce bylo patrné, že se konkurence zvýšila. Podstatně přibylo vozů R5 a tady je startovní pole ještě kvalitnější.

Zvyšuje to více i vaši motivaci?

Jsme hodně vyhecovaní, ale snažíme se stát nohama pevně na zemi a soustředíme se na vlastní výkon.

Na Valašské rallye jste byl druhý za Janem Kopeckým se Škodou Fabií R5. Dá se říct, s jakým umístěním byste byl v takové konkurenci spokojený nyní?

Je jasné, že bychom chtěli vyhrát, proto závodíme. Ale musíme brát ohled také na naši výkonnost a možnosti v porovnání s továrním týmem škodovky, která vyšle do boje ještě mladého Fina Nordgrena. Na Šumavě přibyl ruský jezdec Lukjaňuk, který taky určitě nebude chtít dojíždět druhý. Bude to hodně zajímavé. My pojedeme, co umíme.

Zmínil jste Rusa Lukjaňuka, který jede také s Fordem Fiesta R5. Láká vás taková konfrontace?

Vzhledem k jeho výkonům a tomu, jaký vyznává styl jízdy, to porovnání s námi neberu jako směrodatné.

Nemůžu pominout vaše zdraví. Jak jste na tom po zimních problémech se zády?

Funguju, dělám takřka všechno, ale levou ruku mám trošku slabší. Kvůli tomu mám pomalejší reflex, nemůžu si dovolit všechno. Valašku jsem přečkal i s pomocí fyzioterapeutky. Teď se trošku obávám rychlé trati, při brždění a v zatáčkách jsem malinko limitovaný. Ale dám do toho všechno.

Je dobře, že hlásí pěkné počasí?

Při mojí menší momentální vyježděnosti ano. Ale ono to nebude ani tak nic jednoduchého, pojede se rychle. Odpadne však loterie s pneumatikami a laborování s nastavením podvozku.

Co fiesta, v jaké je kondici?

Oproti loňské sezoně jsme udělali obrovský posun. Závod od závodu se to lepší, i po Valašce jsme upravovali nastavení. Věříme, že se nám to povedlo, ale to ukáže až samotný závod. Ale na stopky a na pocit jsme zase malinko rychlejší.

Je něco z letošní rallye, na co se zvlášť těšíte? Pořadatelé lákají třeba na novinku, že se Čínovský okruh pojede za tmy...

No nevím. Myslím, že to bude hodně těžké, protože Čínov v noci bude úplně něco jiného, než jsme zvyklí třeba ze zlínské Barumky. Tam se kličkuje mezi domy, na osvíceném prostranství, tady se přece jen na volné silnici dojíždí vláčky aut. A s těma světelnýma rampama v zádech to bude zajímavé.