Ve znamení dvojek. Ani Příbram bilanci Pecha nezměnila

Ani Pechovo druhé místo v celkovém pořadí už minulý víkend nemohl na závěrečné příbramské rallye nikdo ohrozit, nicméně při neúčasti Kopeckého toužil plzeňský pilot po vítězství. Stejně jako loni se však musel sklonit před domácím Janem Dohnalem na voze Ford Focus WRC. Takže? Zase druhý...

„Příbram máme s Petrem rádi a po tréninku jsme se těšili ještě trochu víc. Pořadatelé připravili jednu zbrusu novou rychlostku u Bělčic, která je z pohledu jezdce opravdu krásná, ale těžká. Tušili jsme, že největším konkurentem bude zase Honza Dohnal a to se naplnilo. Po prvních dvou vložkách jsme na něho ztráceli jen lehce. Bohužel, v té třetí jsme prorazili pneumatiku, na které jsme museli jet zhruba sedm kilometrů,“ vysvětlil Václav Pech propad na páté místo.

Ani se čtyřicetisekundovou ztrátou nic nevzdávali, navíc nestálé počasí mohlo hodně zamíchat pořadím. Již na páté vložce se plzeňská posádka vrátila na druhé místo, ale Dohnal si držel na čele závodu pohodový odstup. „Z jízdy jsme měli dobrý pocit a auto fungovalo perfektně. Ale i když jsme jeli na hraně, ztráta byla pořád stejná,“ mínil 40letý Pech, jenž na tratích v okolí Příbrami triumfoval šestkrát.

S napětím očekával, jestli vyjde předpověď počasí na druhý den. „A když ráno hodně pršelo, zkusili jsme ještě zabojovat. Po první ranní vyhrané vložce to vypadalo, že na to máme. Jenže hned na další erzetě jsem na vodě nedobrzdil do jednoho z retardérů a dost pomuchlal čumák fiesty o velký balík slámy, který jsme poslali do vzdáleného potoka,“ popisoval Pech.

I Dohnal dostal se svým fokusem hodiny a tím se naskytla nová naděje, soupeř ztratil zhruba polovinu ze svého náskoku. Další, 15 km dlouhou rychlostní zkoušku zajeli Plzeňané s fiestou na hranici svých možností a doufali, že ztrátu sníží. „Ale když jsme viděli, že ji Honza projel ještě rychleji než my, museli jsme se spokojit s druhou příčkou a hlídali si už pouze soupeře za sebou,“ neskrýval Pech zklamání.

V jedné z „erzet“ navíc nechtěně vyvalil ze svahu velký kámen, o který poškodil za ním jedoucí Roman Odložilík svoji fiestu natolik, že nemohl dál pokračovat v soutěži. „Velice se znovu omlouvám Romanovi s Martinem Turečkem. Mrzí mne však, že je nikdo z přihlížejících nebo pořadatelů na tuto překážku gestikulací neupozornil nebo kámen neuklidil,“ doplnil Pech.

Sezona pro něho ještě nekončí, do konce roku se představí na dvou tradičních závodech – listopadovém Setkání mistrů v Sosnové a prosincovém Pražském rallysprintu.