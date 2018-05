V Monte Carlu startuje šampionát v rallye, favoritem je opět Ogier

„Novou sezonu začínáme závodem, který je pro mě vždy vrcholem. Je to můj domácí závod a vždy tady chci předvést to nejlepší a dosáhnout na výborný výsledek,“ řekl Ogier, který v Monte Carlu ovládl poslední čtyři ročníky slavné rallye. Triumfoval zde i v roce 2009, kdy byla soutěž součástí seriálu Intercontinental Rallye Challenge.

„Loni jsme tu skvěle odstartovali a stejně bychom to chtěli zkusit i letos. Budeme muset od začátku tvrdě pracovat, protože každý tým má vítězné auto a vítězného jezdce,“ podotkl Ogier. Těšil se na specifika závodu v Monaku. „Je to náročný start sezony. Můžete narazit na extrémní podmínky. Na jedné erzetě můžete jet na suchém asfaltu, ledu i sněhu,“ řekl.

S ambicí sesadit Ogiera z trůnu jde do sezony tovární tým Hyundai. Zástupci korejské automobilky věřili v titul už vloni po odchodu dominantního týmu VW, Belgičan Thierry Neuville ale skončil za Ogierem druhý s odstupem 24 bodů. Připsal si ale nejvíce vítězných rallye (4) i nejvyšší počet vyhraných rychlostních zkoušek. Tentokrát má vedle Neuvillea „nahánět“ obhájce titulu i Andreas Mikkelsen z Norska.

„Máme za sebou rok, kdy jsme byli nejvíce konkurenční, a v roce 2018 jsme připraveni ještě přidat. Loni jsme se blížili, ale kvůli výkonnosti a konzistenci výkonů jsme titul nedokázali získat. Chceme to napravit,“ vyhlásil šéf týmu Michel Nandan. „Respektujeme soupeře a vážíme si jich. Jejich výkony ale slouží jen k tomu, abychom se snažili sami zlepšit. To je to, co nás žene dopředu,“ podotkl Nandan.

Do boje o titul se chtějí zapojit i zástupci Toyoty, kteří budou spoléhat zejména na Fina Jariho-Mattiho Latvalu, a vylepšit dojem z loňska se bude snažit i Citroën. Francouzská automobilka se snažila získat do svých služeb Ogiera, ale neuspěla. Jedničkou by měl být opět Brit Kris Meeke.

V Monte Carlu nebude chybět ani Jan Kopecký. Tovární jezdec Škody se zde představí posedmé v kariéře a tentokrát bude startovat se speciálním designem Fabie R5 připomínajícím letošní 100. výročí založení Československa. S národní trikolórou na autě pojede i český šampionát.

„Vůz vypadá fantasticky,“ řekl Kopecký. „Nemohu se dočkat startu sezony. Základem úspěchu v Monte Carlu bude správná volba pneumatik, protože v jedné zkoušce můžete zažít jak suchý, tak mokrý asfalt, ledové plochy i sníh,“ podotkl Kopecký, jehož bude i letos navigovat Pavel Dresler.