Kopecký míří v Hustopečích za sedmým triumfem, o druhé místo je boj

Na druhém místě je Polák Grzegorz Grzyb, který za Kopeckým zaostává o 52,5 sekundy. Třetí je průběžně Filip Mareš. Zatímco o prvním místě šestatřicetiletého pilota není pochyb, druhého Grzyba a šestého Jaromíra Tarabuse dělí jen 4,5 sekundy.

O jednoho velkého soupeře přišel Kopecký již před startem. Tradičního soka Václava Pecha, druhého muže průběžného pořadí MČR, zastavily problémy s motorem již před první erzetou.

„I my jsme tady už taky málem nemuseli jet. Při třetím průjezdu shakedownem nám z auta začal utíkat olej z turba, takže jsme měli štěstí, že se nám to nestalo při závodě. Vašek Pech měl naopak smůlu, je mi to líto a myslím, že nám tu všem chybí,“ řekl Kopecký.

Jihomoravská rallye bude dnes pokračovat dalšími šesti rychlostními zkouškami, jméno vítězné posádky by mělo být známo před 15. hodinou.