Favorit Kopecký ujel na Hustopečích soupeřům i ohni a ještě driftoval

Ojedinělá událost v českém kalendáři automobilových soutěží skončila úplně fádním výsledkem. Rally Hustopeče, vyhledávaná pro jízdu po šotolinových tratích mezi vinicemi, jaké jinde v seriálu mistrovství republiky nejsou, má počtvrté za sebou stejného krále. Ovládl ji znovu největší favorit Jan Kopecký, tovární jezdec Škody na voze Škoda Fabia R5 se spolujezdcem Pavlem Dreslerem.

A jen s malou nadsázkou lze říct, že větší problém měli oba pobrat na dojezdové rampě poháry pro vítěze a odříkat proslov k divákům.

„V čem byl rozdíl oproti minulým rokům? Jsme o rok starší. Tak asi v tom,“ hledal nápady Kopecký.

Soupeře kosila smůla

V Hustopečích vyhrál Kopecký jedenáct z dvanácti rychlostních zkoušek, už v polovině programu vedl o 52 vteřin; to je na specifické podmínky na jihu Moravy hodně. Nakonec před druhým Slovákem Martinem Kočim vyhrál o 67 sekund.

Až za nimi se tvrdě bojovalo. Třetí skončil Jan Černý, jehož ztráta na Kočiho dělala 12 vteřin a náskok na čtvrté místo měl devítivteřinový.

„V pátek to z mého pohledu bylo ospalé, do toho přišly technické problémy. Do soboty jsem se ale probudil jako úplně jiný jezdec. Tahali jsme, užil jsem si to. Museli jsme závodit až do konce, což je super. Proto to děláme,“ pochvaloval si boj o bronz Černý.

Fakt, že ke Kopeckému se nikdo ani nepřiblížil, bral realisticky. „Honza jede hrozně rychle. Z naší strany to o nějakém konkurování jemu určitě není,“ podotkl.

Přes prosté splnění vítězné povinnosti byla zastávka na jihu Moravy pro Kopeckého zajímavá. Domácí suverén si užil efektní jízdu smykem na šotolině. Rally Hustopeče považuje za nejatraktivnější domácí soutěž a podle toho ji taky pojal.

„Občas, když to šlo, jsme trochu zatáhli za ruční brzdu a pár smyků jsme udělali,“ usmíval se. „Na šotolině je to pěkné, ale pořád je tam riziko, že najedete na nějaký ostrý kámen, který kolo prořízne jako nic. Člověk musí být opatrný i při smykování,“ připustil.

Další titul mistra republiky může potvrdit hned za dva týdny na Rally Bohemia.

Nahrála mu i smůla dosud druhého jezdce v pořadí šampionátu Václava Pecha. Místo souboje o body musel Pech v Hustopečích vzdát v pátek ještě před začátkem.

Při shakedownu (veřejný měřený trénink) zaznamenal potíže s pístem motoru, což ho z bojů vyřadilo. „Je nám to v týmu strašně líto, protože tuhle soutěž miluju,“ hlesl. Zapojit se do soutěže nemohl ani přesto, že mu jiný jezdec (a taky partner Pechova týmu) Jiří Jírovec nabídl své Porsche 993 GT3. To však po přejímkách už nebylo možné realizovat.

Dohnalova sportovní tragédie

Jestliže Pech mohl žehrat na smůlu, pak přímo sportovní tragédií skončila Rally Hustopeče pro Jana Dohnala. Z průběžného pátého místa se poroučel během deváté rychlostní zkoušky poté, co jeho vůz začal hořet. Podle očitých svědků měl Dohnalův Ford Focus WRC technické potíže. Atraktivní vůz plameny kompletně spálily, zůstalo jen torzo.

Jan Kopecký a Pavel Dresler s vozem Škoda Fabia R5 během první etapy na Rallye Hustopeče

Dohnalova zkáza zasáhla řadu fanoušků, pro které byl jeho Ford Focus velkým lákadlem. Jezdci vyjadřovali podporu na sociálních sítích. Dohnal pak ještě den po události nedokázal o požáru mluvit. „Snad po neděli,“ řekl.

Devátá rychlostní zkouška byla po vzplanutí jeho vozu zastavena a byla tak jedním ze čtyř rychlostních testů, kde to z bezpečnostních důvodů po haváriích nebo potížích s balíky slámy v retardéru bylo nutné.

To se ale netýkalo Kopeckého a dalších jezdců ze špice pořadí; ti stačili nepříjemnostem ujet.

A tak jediným zádrhelem největšího favorita hustopečské rallye byly potíže s unikáním oleje z turba rovněž během shakedownu. Na českých tratích Kopecký vyhrál 21. soutěž v řadě, na které se představil.