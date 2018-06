Kopecký posedmé opanoval Rallye Hustopeče, další český titul má na dosah

Kopecký drží na českých tratích neporazitelnost již čtvrtou sezonu, dnes vyhrál 21. soutěž v řadě, na které se představil. Na jihu Moravy vyhrál šestatřicetiletý jezdec 11 z 12 měřených testů.

„Dá se říct, že jsme si rallye užili maximálně. Neměli jsme žádné problémy, všechno fungovalo parádně a neudělali jsme žádnou zásadnější chybu. Jsme rádi, že to máme za sebou,“ uvedl Kopecký pro Českou televizi.

Před začátkem 14. ročníku rallye rodák z Opočna předpokládal, že jej bude čekat boj o vteřinky a vyrovnané bitvy se soupeři, to se ale nestalo. Již před startem navíc přišel o hlavního rivala posledních let Václava Pecha, který musel po problémech s motorem odstoupit.

„Mrzí nás, že Venca měl technický problém, ale to se bohužel stává a ke sportu to patří. My jsme se ale chtěli svézt a otestovat některé nové věci, protože nás čeká Bohemka a Barumka. Musím říct, že jsme se neflákali,“ řekl pětinásobný český šampion.

Seriál mistrovství ČR bude pokračovat na přelomu června a července, kdy se uskuteční Bohemia rallye.