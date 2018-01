Shrek dostane od mechaniků trochu lásky... Na Dakaru volný den ocenili

„Maratonská etapa nám vzala dost sil a jeden den odpočinku se bude mně s Jendou (Tománkem - navigátorem) dost hodit. Stejně tak i Shrekovi, který dostane zase trochu lásky od mechaniků,“ poznamenal Michal Prokop, který svůj ford pojmenoval po postavě z populárního animovaného filmu.

Sedmý jezdec průběžného hodnocení automobilů byl po sobotním pátém místě v neděli desátý a litoval několika chyb, kvůli kterým ztratil. V průběžném pořadí se mu mírně vzdálil šestý Polák Jakub Przygoňski a zezadu se k němu zase přiblížil Chálid Al Kasímí ze Spojených arabských emirátů.

„Zásadní zlom nastal, když jsme špatně odbočili a jeli několik kilometrů špatným kurzem. Zjistili jsme to, až když jsme trefili velkou díru, která by normálně měla být v roadbooku,“ popsal Prokop problémy. Následně se české posádce nepodařilo najít jeden z kontrolních bodů a musela se vracet k předešlému, aby najela na správnou trasu.

„A díky tomu nás předjel Kasímí, který jel bohužel 300 kilometrů jako šnek a nám nešel sentinel,“ litoval Prokop, že nemohl soupeře ani upozornit, že mu blokuje cestu. Předjet ho dokázal až 60 km před cílem, do kterého přijel s poškozeným zadním diferenciálem. „Kvůli poškozenému chlazení měl teplotu 180°C, takže je zázrak, že to vydržel,“ oddechl si jezdec týmu MP Sports.

Z třetího místa máme radost, netají Macík

Mezi kamiony byl z Čechů opět nejrychlejší Martin Kolomý, který je však po velkých problémech ve třetí etapě ze hry o přední umístění. Naopak už na třetí místo se posunul Macík, který využil problémy Bělorusa Sergeje Vjazoviče.

„. I když všichni dobře víme, že do konce závodu je ještě daleko a jasno bude až v momentě, kdy Franta projede cílem v Cordobě. Budeme dál bojovat a dělat vše pro co nejlepší výsledek,“ řekl Macík. Stejně jako další jezdci se bezprostředně po skončení nedělní etapy vydal do Salty, odkud bude rallye v úterý pokračovat. „Sice musíme absolvovat hned několik stovek kilometrů navíc, ale poté získáme více času na opravy a odpočinek,“ vysvětloval pilot týmu Big Shock Racing.

VIDEO: Macík: Ztratili jsme dvacet minut a stejně jsme třetí, super Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Macík v neděli bojoval s menšími technickými problémy. Opět utrhl tlumič a stoprocentní nebyly ani brzdy. Navíc ho začal zlobit motor. „Je to závada, kterou nevidíš. Způsobilo ji bahno. Voda se dostala do elektriky a začalo zlobit turbo, což nás trochu přibrzdilo. Ale do cíle jsme se dostali bez problémů a v dobrém čase. Až si Frantu vezmou mechanici do parády, bude zase šlapat jako hodinky,“ věří Macík.

Nejlepší český motorkář Engel pokračuje s chutí

Ideální nebyla neděle ani z pohledu Kolomého, jenž měl problémy se spojkou. Přesto ztratil na nejrychlejšího Rusa Dmitrije Sotnikova jen dvanáct minut.

„Maratonská etapa byla nádherná. Jelo se po tratích, které mi vyhovují. V první půli etapy se nám dostal prach do spojky a začali jsme mít velký problémy. Jsme strašně rádi, že jsme v cíli. Měli jsme i pár výletů z trati, někdy velká zábava. Opravdu se pořadatelům tato etapa povedla,“ chválil Kolomý, který s problémy zvládl odjet 300 km.

VIDEO: Dakar 2018 - 7. etapa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejlepším českým motorkářem je i nadále Milan Engel, jenž se o víkendu lehce posunul vpřed a je na průběžném 28. místě. „V neděli jsem měl nějaké krizovky, vyletěl jsem i z tratě, ale nic zásadního se nestalo. Jsem zdravý a motorka je celá,“ podotkl Engel, který se těší na další část rallye.

„Pokračuju s chutí, v neděli se mi docela dařilo. Po dni volna nás čeká znovu maratonská etapa a očekávám, že to tam bude velké peklo. Teď to bylo hodně o rychlosti, tam budou opět velké rozdíly,“ dodal člen týmu Moto Racing Group k testům na území Argentiny.