Vlček si v závěru Dakaru nabil. Medaili však s Congerem mají

Teď si 42letý Čechoameričan, jenž v Mont Pleasant v Jižní Karolíně provozuje dva obchody se surfařským vybavením, bude „lízat rány“. Ani on se totiž nevyhnul pádům a v závěru závodu si při jednom z nich pochroumal rameno a kotník.

„Jeli jsme hodně v prachu, protože jsme startovali v opačném pořadí (od pomalejších jezdců k rychlejším). Bohužel jsem špatně najel jednu stopu v době, kdy jsem jel na plnou pětku. Motorka šla šejdrem a já letěl hned přes řidítka. Ale etapu jsem dokončil,“ mohl si gratulovat. Na rozdíl od Klymčiwa, který byl po podobném karambolu v bezvědomí s dvěma zlomenými obratli a pohmožděnými plícemi, a další týmové parťačky Gabriely Novotné, jež si zlomila klíční kost.

„Poté jsem splnil vše pro ukončení Dakaru. Mám radost, až na ten pád pět kilometrů před cílem,“ doplnil Vlček.

Ondřej Klymčiw na nemocničním lůžku v Limě, kde se zotavuje po operaci zlomených obratlů.

Ještě jeden zástupce Klymčiw Racing viděl cílovou rampu: 51letý Američan Bill Conger. Pro něho to je první završený Dakar; v roce 2012, kdy se účastnil poprvé, zvládl kompletně jen dvě úvodní etapy. Nyní obsadil celkově 66. pozici a stejně jako Vlček si z Argentiny domů odvezl pamětní medaili.

Zranění na duši jsou horší než ta na těle

Gabriela Novotná, jež se v rallye držela obdivuhodně dlouho (deset etap), už je několik dní v Česku. Dorazila s pravou rukou zafixovanou v ramenním závěsu.

„Upřímně, zranění na duši jsou mnohem horší než ta na těle,“ povídala 29letá chomutovská rodačka. „Moc mě mrzí, že se nepodařilo dojet. Věřila jsem, že se to může povést. Beru to tak, že se mám ještě naučit další věci, a už tuším, co to je, takže to musí klapnout příští rok,“ avizovala.

V Praze podstoupila operaci a nyní hodlá poctivě odpovídat na vzkazy, které jí z vlasti během Dakaru posílali fanoušci.

„Moc jim všem děkuji. Reakce a síla, kterou mi dávají, je neuvěřitelná. Je moc hezké, jak to všichni vnímají,“ řekla.

Uzdravujícímu se lazarovi Ondřeji Klymčiwovi měli lékaři v úterý vyndat drén z plíce. Jeho manželka Tereza, jež je rovněž v nemocnici v Limě, ale od té doby na závodníkův oficiální Facebook žádné další novinky nepřipsala.