Letošní Dakar pojedeme na kvalitu a srdcem, říká motorkář Klymčiw

Ale zřejmě i parádní jedenácté místo v celkové klasifikaci ročníku 2017 ho namotivovalo k tomu, aby sehnal prostředky také na letošek. Jeho stáj Klymčiw Racing dokonce postavila nový kamion, protože se její tým rozrostl o další členy.

„Stálo to strašného času i peněz,“ uvedl 32letý jezdec pro svůj Facebook ve chvíli, kdy si krátce odskočil do Čech na představení týmu z oblíbené přípravy v řeckých horách.

Ke Klymčiwovi a jeho loňskému souputníkovi, 42letému Čechoameričanu Petru Vlčkovi (loni 67.), se přidali další motorkáři: historicky první Češka v této třídě, 29letá Gabriela Novotná, a také 51letý Američan Bill Conger, který si dakarskou premiéru odbyl před šesti lety.

„Jsme taková kuriozita. Máme čtyři závodníky a pouze čtyři lidi v doprovodu. Běžná statistika je přitom 4 plus 20,“ tvrdil Klymčiw.

V podpůrném personálu nechybí jeho otec Josef; jeho zbytek pak tvoří nepostradatelná trojice mechaniků Petr Dokonal, Jan Boura a David Veselý, který bude novicem.

„Má však spoustu zkušeností třeba ze soutěží v Africe. Všichni vědí, co mají dělat - jedeme na kvalitu, a ne na kvantitu. Lidi, kteří tam se mnou budou, mají obrovské srdce a jsou ochotni tam pro nás nechat úplně všechno. To je to nejdůležitější,“ řekl Ondřej Klymčiw.

Pro debutantku Novotnou, jež dříve jezdila motokros a enduro, bude Dakar obzvlášť náročnou zatěžkávací zkouškou. Klymčiw se jí během tréninku snažil předat maximum zkušeností.

„Myslím, že je připravená,“ soudil. „Pevně věřím, že to dotlačí do cíle - vůli má.“

On sám má ambice pochopitelně mnohem vyšší, rád by se vtěsnal do elitní desítky, loni mu k tomu scházelo jen pár desítek vteřin.

Všichni jezdci, kteří se nyní v peruánské Limě chystají na zítřejší start první etapy legendární rallye, jsou vybaveni závodními stroji Husqvarna.

„Jednali jsme přímo i o působení v továrním týmu, jenže k tomu je potřeba zázemí nadnárodních korporací, takže se to se úplně nepovedlo,“ vysvětlil Klymčiw. „Zůstali jsme proto u podpory. Mám od nich půjčené dvě motorky a zajištěný materiál během závodu. Troufám si říct, že mi na Dakaru budou dost pomáhat. Je super mít za zády takového parťáka,“ těšilo Klymčiwa.

Zástupcům stáje to třeba přijde vhod už v peruánském písku, který pamatuje jen Američan Conger. Klymčiw si při své premiéře v lednu 2015 vyzkoušel pouze chilskou část pouště Atacama, Vlček a přirozeně ani Novotná se s podobnými dunami ještě za řídítky neprali.

„O Peru jsem slyšel dost příběhů. Ale problémy řeším, až když je vidím před motorkou. Pak se přizpůsobím,“ komentoval to Klymčiw.