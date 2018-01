České kamiony navzdory technickým problémům pokračují v Dakaru

Ještě po osmé etapě byl Macík třetí, ale pak ho začaly pronásledovat technické problémy. „Už z nás jsou profesionální mechanici. Opravujeme cokoliv, jako na běžícím pásu,“ uvedl Macík v tiskové zprávě.

V úterý ztratil člen týmu Big Shock Racing podle původních informací 2:23 hodiny, organizátoři mu ale dodatečně hodinu ztráty odečetli, neboť pomáhal jezdci s hořící motorkou. Mechanici následně v bivaku opravili jeho liaz, ale další technické problémy přišly o pár hodin později.

„Začátek etapy byl super, letěli jsme jako blesk, ale asi na 180. kilometru nám praskla vrtule. Takže jsme ji museli vyměnit a odnesl to i chladič. Stopovali jsme ostatní posádky a sháněli vodu, abychom ji mohli do chladiče doplnit a pokračovat dál. To se nakonec podařilo a následoval další sprint do cíle,“ líčil středeční problémy Macík.

Do cíle nakonec dojel jako jedenáctý v kategorii s odstupem 1:45 hodiny na nejrychlejšího Bělorusa Sergeje Vjazoviče. V průběžném pořadí klesl z pátého místa, na které se předtím posunul po odečtení hodiny, na šesté.

Dlouhou noc prožil pilot tatry Šoltys, jenž se do bivaku dostal až nad ránem. „Hned na startu přestal fungovat interkom, takže jsme na sebe museli celý den řvát. Pak se nám podařilo zahrabat na jedné duně, kde jsme něco ztratili a ke konci první části jsme měli ještě nějaké komplikace se spojkou. Tak jsme si to dneska trochu protáhli, přijeli jsme v pět ráno a za chvíli vyrážíme zase do další etapy,“ uvedl Šoltys v tiskové zprávě týmu Buggyra Racing krátce před startem do dnešní 12. etapy.

Pokračuje i další tatra Martina Kolomého, jenž ve středu útočil na etapové vítězství, než ho zastavily dva defekty. V noci před startem dnešní etapy zase řešil technické problémy a mohl pokračovat jen díky pomoci spolupracujícího týmu Adria s pilotem Pavlem Vrňákem.

„Při kontrole auta Martina Kolomého jsme zjistili nějaké nesrovnalosti na zadní nápravě, tak jsme se rozhodli ji pro jistotu vyměnit. Akorát už jsme žádnou další neměli, protože jsme ji měnili teď dva bivaky po sobě,“ uvedl manažer Buggyra Racing Jan Kalivoda. „Naštěstí se nabídli kluci z Adrie, kteří obětovali svůj sen, aby mohl Martin pokračovat a mohli jsme tak přendat jejich nápravu na Martinovo auto. Za což jim patří obrovské díky, taková obětavost se jen tak nevidí,“ dodal.

Ve dvanácté etapě jedou pouze automobily a kamiony, pro motocykly a čtyřkolky byl kvůli špatné předpovědi počasí dnešní úsek zrušen.