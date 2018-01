Pabiškovi vynadal před Dakarem jeho mechanik. Má hned závodit

Letos se chce vtěsnat do elitní dvacítky startovního pole. K tomu, aby napodobil svůj top výsledek na Dakaru z roku 2014 (18. příčka celkově, 5. ve třídě amatér), jej postrkuje i mechanik Michal Kroupa. To je ten věrný druh, který posledně nedlouho po dojezdu Pabišky na cílovou rampu v Buenos Aires vyčerpáním z nekonečné lopoty usnul přímo na ulici.

„Dostal jsem od něj vynadáno s tím, že budeme závodit od začátku,“ nastínil Pabiška, jenž s kolegy z týmu odletěl do Jižní Ameriky předevčírem.

Tím se dostáváme zpět na začátek tohoto textu - liberecký rodák Pabiška je raritou ve smyslu, že každý svůj Dakar dokončil. Tentokrát se koná jubilejní 40. ročník legendárního závodu, z nichž motocyklista zažil více než čtvrtinu. Startovat bude podvanácté (jednou se objevil v kabině trucku coby navigátor).

„Ani jeden Dakar jsem nemyslel na to, že mi stačí dojet. A ono to vždycky nějak vyšlo - možná je to výsledek přípravy. Vždycky jsme to nějak ‚upytlíkovali‘. Ale řekli jsme si, že už toho bylo dost. Takže kdyby se stalo, že bych letos nedojel, mám na to nárok. Ale nechci to zakřiknout,“ poznamenal Pabiška s tím, že na rekord v počtu Dakarů, který drží Slovinec Miran Stanovnik, určitě nemyslí.

Z finančních důvodů musel trénovat pouze doma v České republice; s desetikilovou vestou, závažími na nohou a také maskou, která simuluje velehorské podmínky v Andách, vybíhal den co den na vrchol Ještědu. Spal v hypoxickém stanu. A pochvaloval si, jak se mu rychlým tempem zlepšuje fyzička. Tuhle dřinu bude chtít prodat od soboty 6. ledna, kdy se v Peru jede úvodní etapa Dakaru z hlavního města Limy do Pisca. Peruánské písky se na program slavného závodu vracejí poprvé od roku 2013.

„Řekl bych, že to bude podobné jako tehdy. Duny jsou zrádné pro auta, kamiony i pro motorky. Snad se s tím popereme,“ přál si závodník Barth Racing.