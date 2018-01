Měkký písek, pak tuny vody a bláta, popisoval Prokop putování Bolívií

„Bylo to hodně dlouhé s nekonečným měkkým pískem v první části. V něm jsme asi hodinu a půl jeli na jedničku, maximálně na dvojku, prostě děs běs a potom v další části dne zase tuny vody a bláta,“ řekl Prokop, který na nejrychlejšího Carlose Sainze ztratil necelých 24 minut. Zkušený Španěl využil problémů svého týmového kolegy Stéphanea Peterhansela a dostal se do čela.

Prokop mírně ztratil v jedné pasáži druhé části etapy, kdy jeho ford „uvízl“ na drnu. „Celé auto zůstalo s koly ve vzduchu. Dojel nás při tom Polák Przygonski a celých 300 kilometrů do cíle jsme mu potom jeli na nárazníku. Sice jsme tím zapadnutím ztratili tři minuty, ale pak jsme si hlídali, aby nám už víc neujel a drželi se tak v dobrém tempu,“ dodal pilot týmu MP Sports.

Nejlepšího etapového výsledku v 40. ročníku rallye dosáhl v sobotu Boris Vaculík, který byl 22. a průběžně se posunul na 26. místo. Třetí Čech v kategorii automobilů Tomáš Ouředníček ve výsledcích momentálně chybí.

Mezi kamiony se v popředí opět drželi Martin Kolomý a Martin Macík, kteří dojeli na čtvrtém, respektive pátém místě. Macík se tak udržel na průběžně čtvrtém místě a svůj odstup na třetího Bělorusa Sergeje Vjazoviče lehce snížil. Aktuálně ztrácí 26 minut.

„Jeli jsme volněji, žádnou hranu. Čekala nás asistence bez kluků mechaniků, takže není radno Frantu ničit. Navíc v aktuální nadmořské výšce má motor menší výkon,“ uvedl Macík ještě před příjezdem do bivaku. Dopředu již hlásil, že základní údržba kamionu Liaz nebude kvůli množství bláta jednoduchá.

Spokojený byl i Kolomý. „Bylo hodně blátivé a rychlé. Co jsem tak koukal na výsledky, tak rozdíly byly docela minimální. Na bednu nám chyběla jen minuta. Nám se jelo dobře, bahno mám rád. Phoenix fungoval výborně,“ řekl Kolomý.

V neděli na účastníky 40. ročníku Rallye Dakar čeká nejdelší měřený úsek, který zahrnuje téměř 500 kilometrů.

Pozici nejlepšího českého motocyklisty i nadále drží Milan Engel, který se posunul do elitní třicítky. Po dojezdu měřeného úseku měl ale ke spokojenosti daleko, na svém stroji přišel o přední blatník. Navíc si i poškodil sedačku.

„Nebylo to nic příjemného, jako vždy jsem si to vyžral. Urval jsem blatník, takže motorka je kompletně od bláta a všechno je zacpané. Musím to prolejt vodou a nějak spravit,“ řekl člen týmu Moto Racing Group, který si musel v bivaku poradit sám. Při maratonské etapě totiž není povolena pomoc mechaniků.