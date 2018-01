Češi na Dakaru: do jubilejního ročníku odstartuje jedenadvacet posádek

Češi na Dakaru

Automobily

Martin Prokop (Ford)

Na Dakaru potřetí, tentokrát znovu se svým prověřeným navigátorem Tománkem. Po loňském 11. místě chce do první desítky.

Boris Vaculík (Ford)

Autokros jezdí 15 let, ale na Dakaru je nováčkem. Spoléhá na navigátora Plechatého, který závod okusil třikrát. „Martin je důležitější polovina naší dvojice,“ říká pilot.

Tomáš Ouředníček (Ford)

Jako navigátor je podepsaný pod nejlepší český výsledek v autech. Na Dakaru 2009 byl sedmý. Teď je z něj šofér.

Motocykly

Ondřej Klymčiw (Husqvarna)

Počtvrté na startu, přestože s další účastí váhal. Tradičně se připravoval v Řecku a teď tvrdí: „Napsal jsem Ježíškovi, aby byl Dakar co nejtěžší.“

Milan Engel (KTM)

Na Dakaru počtvrté, nejlépe skončil hned při své premiéře (30.).

David Pabiška (KTM)

Na jeho 12. start mu přispěli 380 tisíci korun i fanoušci. Fyzičku piloval výšlapy ve vestě se závažím na Ještěd. Nejlepším umístěním je 18. místo z roku 2014.

Rudolf Lhotský (KTM)

42letý otec čtyř dětí jede Dakar potřetí, i kvůli nejmladšímu synovi, pro kterého je vzorem. Poprvé nedojel, loni byl 82.

Petr Vlček (Husqvarna)

V USA v Mont Pleasant má dva surfařské obchody. Na Dakaru potřetí, loni byl 68.

Jan Veselý (KTM)

Na Dakaru poosmé, ale poprvé v kategorii malle moto. Bude mít k dispozici jen omezené náhradní díly a o motocykl se stará sám.

Gabriela Novotná (Husqvarna)

Lektorka angličtiny a francouzštiny Novotná (29) se kvůli startu zadlužila.

Jan Brabec (Yamaha)

Několikanásobný mistr republiky v motokrosu poprvé okusí maratonský Dakar. Musel si kvůli němu udělat i řidičák, který zatím nepotřeboval.

Čtyřkolky

Josef Macháček (Yamaha)

Loni se loučil, ale stejně je šedesátník a pětinásobný vítěz na startu znovu.

Tomáš Kubiena (Ibos)

Na Dakaru je rovněž podruhé. Loni nedokončil, i proto letošní motto 41letého jezdce zní jasně: dojet na cílovou rampu.

Zdeněk Tůma (Yamaha)

Je mu 45 let, loni při premiéře oslnil 12. místem a za tréninkový progres ho chválí i jeho mentor Macháček.

Olga Roučková (Yamaha)

Další česká žena na startu. 33letá závodnice chtěla jet už před dvěma lety, jenže neuspěla.

Kamiony

Aleš Loprais (Tatra)

Co by to bylo za Dakar bez tohoto příjmení. Synovec šestinásobného vítěze podvanácté, tentokrát ve svém týmu. „Nemá smysl říkat konkrétní místo, to je zbytečné. Jedeme tam s pokorou, ale chceme to projet rychle.“

Martin Macík (LIAZ)

28letý jezdec je na Dakaru už pošesté. Pokračuje v rodinné tradici atentokrát jeho taktika zní následovně: „Pořád plnej a neubírat.“

Martin Šoltys (Tatra)

Ve 44 letech nováček, už v přípravě si zlomil obratle. Po ruce bude mít zkušeného navigátora Josefa Kalinu, který jede už po 26.

Martin Kolomý (Tatra)

I s novou posádkou touží po sošce beduína, která na Dakaru patří třem nejlepším. Jeho maximem je páté místo z roku 2015. „Vždy si říkám, že pojedeme hlavou, ale ona je to už taková střelba, že moc úseků se prodávat nedá.“

Robert Randýsek (DAF)

Jeho úkolem není závodit, ale sloužit jako rychlá asistence Martina Prokopa.

Pavel Vrňák (Tatra)

Dříve pro dakaristy zajišťoval obytné vozy, pak zatoužil sám jet. Bude rychlou asistencí pro Kolomého a Šoltyse.