Spoluhráči se při Rondově show bavili, trenér mu šanci na rekord sebral

New Orleans Pelicas se i se dvěma velkými hvězdami v sestavě drží v nabité Západní konferenci jen těsně nad hranicí, která znamená v nejlepší basketbalové profilize postup do play-off.

Hlavní opory Anthonyho Davise a DeMarcuse Cousinse občas trápí, že k sobě nemohou najít třetího do party. Jindy se Jrue Holiday či E’Twaun Moore rozstřílí, ale pak Pelicans zradí obrana. Tu mají opravdu špatnou. Pokud by však jedenatřicetiletý Rondo častěji opakoval večery, jaký odehrál ve středu proti Brooklynu, diváci by jistě byli nadšení.

Středeční zápas byl pro Ronda speciální, protože si při výhře 128:113 připsal málo uvěřitelných 25 asistencí.

K nim sice přidal jen sedm doskoků a dva body, ale i tak bude na tento prosincový večer zřejmě dlouho vzpomínat.

Asi není potřeba říkat, že šlo o Rondův osobní rekord. Žádný jiný stále aktivní hráč takovýto večer v NBA neprožil.

Sice si Rondo své maximum vylepšil jen o jednu asistenci, ale na své představení spotřeboval jen 30 minut. Až by bylo nasnadě ptát se trenéra Alvina Gentryho, proč nedal Rondovi víc prostoru na hřišti.

Zápas byl sice dávno před koncem rozhodnutý, ale možná to byla na dlouhou dobu poslední šance překonat letitý rekord Scotta Skilese, který nasbíral celkem 30 finálních přihrávek - v dresu Orlanda proti Denveru v roce 1990 tehdy odehrál 44 minut.

I tak se Rondo stal členem úzkého klubu.

Na zápas s alespoň 25 asistencemi od jednoho hráče čekala NBA 21 let. Naposledy toho dosáhl Jason Kidd. A 25 či víc asistencí získalo v historii ligy pouze sedm mužů.

Na jedné straně legendy jako Kidd, John Stockton nebo Isiah Thomas, na druhé pak Nate McMillan (současný trenér Indiany), Kevin Johnson (donedávna starosta Sacramenta, který se zasloužil o udržení Kings v hlavním kalifornském městě) nebo právě rekordman Skiles.

Velký večer Rajona Ronda:

Sám Rondo nehodlal pokazit sváteční atmosféru a svůj aktuální počin nijak nezveličoval a ani si na nedostatek prostoru nestěžoval.

„Pro mě je vždycky nejdůležitější výhra týmu. Já miluji přihrávky, takže když se takhle daří ostatním střelecky, je pro mě jednoduché sbírat asistence. Hraji se spoustou skvělých hráčů a moje práce je dělat své spoluhráče ještě lepšími,“ řekl novinářům po utkání, v němž alespoň vylepšil klubové maximum Chrise Paula - o tři asistence.

„V jednu chvíli to vypadalo jako Harlem Globetrotters. Je to zábava hrát takhle,“ pochvaloval si kolotoč přihrávek DeMarcus Cousins, který k výhře New Orleans přispěl 27 body a 14 doskoky.