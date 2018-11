Zlínští ragbisté excelovali, po devíti letech si můžou zahrát s elitou

V roce 2009 byl hrajícím koučem, teď už se věnoval jen přípravě mužstva. „Předtím jsme měli individuality, teď jsme hráli více týmově a předváděli hezčí ragby,“ porovnává Tvrdoň triumfy, které dělí devět let.

Zlín tehdy vydržel mezi českou elitou pouze jednu sezonu, v soutěži prohrál všechny duely. Tvrdoň věří, že současné mužstvo by mělo v extralize na víc. „Určitě je v našich silách porazit Slavii,“ je přesvědčený zlínský trenér.

Klub však zatím přihlášku do extraligy neposlal. A nejen proto, že nejvyšší soutěž teprve čeká její vyvrcholení.

„Platí pravidlo, že týmy v extralize mají béčko, které hraje souběžnou ligu. A druhý tým nejsme schopni vytvořit,“ podotkl místopředseda oddílu Dan Chytil.

Kádr týmu čítá necelých třicet hráčů a potřeboval by navýšit aspoň na čtyřicet, což je nereálné. Ani tak se ale ve Zlíně účasti v extralize předem nevzdávají. „Možnosti jsou,“ uvedl Chytil.

Zlín může jít do soutěže bez záložního celku s tím, že se mu za trest po každém kole odečte jeden bod. Tvrdoň tajně doufá, že unie pravidlo s béčky zruší.

„Občas se stalo, že některé týmy nastoupily v soutěži béček v devíti hráčích a po pěti minutách utkání skrečovaly,“ upozornil Tvrdoň.

Ve Zlíně mají na rozmyšlenou dostatek času, všechno ale nasvědčuje tomu, že extraliga se na Stadion mládeže vrátí. Ekonomicky by ji zvládli. Pro vedení klubu bude důležité mínění hráčů a ti jsou postupu většinou nakloněni, stejně jako trenér.

„Jsem pro, i kdybychom skončili poslední. Pro hráče je to škola, takové zkušenosti jinde nezískají. Kdybychom zůstali v národní lize, nikam by se neposunuli,“ prohodil Tvrdoň. „Navíc by někteří mohli ztratit motivaci a jiní zase odejít,“ dodal.