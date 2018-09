Ragbisté vstoupili do druhodivizního ME domácí porážkou s Polskem

Ještě do přestávky sice pronikl do koncové zóny soupeře Dan Hošek a další pětku položil stejný hráč v úvodu druhé půle, ale ani snížení na 15:24 obrat nepřineslo. Hosté pokořili obranu ještě dvakrát, v českém dresu se to povedlo už jenom Tomáši Forstovi únikem přes celé hřiště.

„Nechali jsme si dát snadno čtyři pětky přes celé hřiště a to rozhodlo. Ukolébali jsme se loňským vítězstvím (19:14) a Poláci poznali, jak mohou bodovat přes náš roj,“ řekl Hošek.

„Selhali jsme v roji, kudy Poláci procházeli do našeho brankoviště nejčastěji. Polsko nebylo vůbec těžkým soupeřem, dělali stejné chyby jako my, jen jich udělali méně,“ doplnil Forst.

V letošním roce čekají český tým v II. divizi ME označené Trophy ještě dva zápasy, 13. října v Litvě a 17. listopadu ve Švýcarsku.