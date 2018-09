Ragbisty čeká střet s Polskem. Věří, že zase poblázní zlínské fanoušky

„Až díky zlínskému publiku jsem se poprvé cítil jako doma. Diváci nás podporovali a tlačili dopředu, byli skvělí,“ chválil tehdy publikum trenér Martin Kafka.

Teď se ragbyová reprezentace vrací do Zlína po pěti letech, aby dnes od 14 hodin na Stadionu mládeže rozjela v zápase proti Polsku boje v Europe Trophy, která je v hierarchii evropského ragby třetí nejvyšší.

„Moc jsme se do Zlína těšili,“ řekl před čtvrtečním tréninkem Daniel Beneš, asistent jihoafrického kouče reprezentace Phila Pretoriuse.

Beneš je jedním z mála zbývajících pamětníků pět let starého mače s Ukrajinou.

„Doteď vzpomínáme na parádní atmosféru. Pro mě osobně jsou zápasy ve Zlíně speciální, protože pocházím ze Stříteže nad Bečvou, což je přes kopec,“ směje se Beneš.

Reprezentanti obdivovali na tréninku hustý pažit, který místní správce stadionu rezervoval na celý týden pro ragbisty.

„Už před pěti lety bylo hřiště skvěle připravené a teď je ještě lepší,“ pochvaluje si Beneš kvalitu trávníku, který je pro české mužstvo důležité. „Pod novým hlavním trenérem se snažíme hrát náročné běhavé ragby, které by se mohlo lidem líbit. A je to mnohem jednodušší v dobrých podmínkách.“ Češi loni skončili v šestičlenné skupině Europe Trophy třetí s bilancí 3-2, přičemž Polsko v Praze udolali 19:14.

„Zápas je otevřený. Poláci na nás vyrukují se silnější sestavou, získali kvalitní hráče z Francie, kteří mají polské předky, a vede je nový irský trenér,“ představil Beneš sobotního soupeře.

Češi by se chtěli porvat o celkové vítězství, což by jim dalo šanci na postup do divize Europe Championship. A z ní už se dá kvalifikovat na Světový pohár v roce 2023 ve Francii. „Proto potřebujeme duel s Polskem zvládnout,“ podotkl Beneš.

Češi budou znovu spoléhat na zlínské diváky.

„Reprezentační zápas je pro nás vrcholnou akcí. Věříme, že přijde více než tisíc lidí,“ doplnil místopředseda klubu Daniel Chytil.