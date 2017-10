Roger válcuje Rafu. Španěl má šanci na reparát u Temže

Federer a Nadal: čtyřikrát soupeři, jednou parťáci Rok 2017 Leden: Australian Open

Epochální duel! Oba se vraceli po dlouhé pauze a došli až do finále, které Federer po strhující bitvě vyhrál 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Pro oba to byl odraz k velkolepému roku. Březen: Indian Wells

Nevídaná věc: jelikož se stále po absencích drápali žebříčkem nahoru, narazili na sebe už v osmifinále. Federer vyhrál 6:2, 6:3 a Nadal uznale řekl: „Ty nejtěžší věci umí dělat s nebývalou lehkostí.“ Duben: Miami

Další z „tisícovkových“ turnajů v USA, nyní už zápas o titul. Federer zase triumfoval, tentokrát 6:3, 6:4. „Takový tenis mohu předvádět jen tehdy, když budu zdravý a budu se cítit dobře,“ prohlásil Federer po „nadalovském hattricku“. Září: Laver Cup v Praze

Poprvé a kdo ví, zda ne naposledy, se z nich stali spoluhráči. Na novém turnaji hraném ve formátu Evropa vs. svět nastoupili do společné čtyřhry a zdolali pár Sock, Querrey: „Pokud bychom prohráli, fanoušci by to nechápali.“ Říjen: Šanghaj

Třetí finále roku, třetí úspěch pro Federera (6:4, 6:3). Nadal se nedostal k jedinému brejkbolu – od titulového duelu v Melbourne rivalovi nedokázal sebrat jediné podání.