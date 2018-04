Do pozoru, začíná hodina. Jak matador Nadal vyučoval „nástupce“"

Ve čtvrtfinále v Monte Carlu se proti španělské ikoně postavil Dominic Thiem, jeden z nejlepších antukářů světa a designovaný Nadalův nástupce na tomhle fyzicky tak náročném povrchu. Toužil výsledkově zarebelovat a srazit svůj vzor, místo toho se však pokorně učil. Za 67 minut bylo hotovo. 6:0, 6:2!

„Myslím, že jsem odehrál výborný zápas - nejlepší na turnaji,“ řekl Nadal. „Byl jsem velmi agresivní. Věděl jsem, že Dominic nesmí dostat čas. A ten jsem mu nedopřál.“

Vyhráno na Azurovém pobřeží pořád nemá, ještě ho v sobotu a v neděli čeká semifinále plus boj o titul. A bude jasným favoritem.

Thiem šel do řeže s fenoménem Rafou s bilancí 17 výher z posledních 19 startů na antuce. Loni byl v semifinále Roland Garros a ještě před ním český veterán Radek Štěpánek věštil: „Když ještě Tomáše (Berdycha) trénoval Dani Vallverdu, bavili jsme se a on se ptal, kdo podle mě přebere antuku po Rafovi. Já mu říkám: Thiem v roce 2018. Jsem zvědavý, jak budu daleko od pravdy.“

Tip podle všeho míří správným směrem, jen čas zatím nesedí. Přímý duel v Monte Carlu ukázal nejen to, že Thiemovi stále cosi schází k mistrovství. Hlavně stvrdil Nadalovu absolutní výjimečnost.

Pokud do jejich mače zněla Thiemova antuková šňůra 17-2, u Nadala se blýskala čísla 30-1. Potvrdilo se, že na velkých turnajích se síly sčítají - a zatímco 24letý Rakušan se předtím bil třeba s Djokovičem, Nadal odklízel ostatní z cesty jako vítr smítka. Na kurtu strávil poloviční dobu, což bylo znát. Ta dominance! A ty vzpomínky... Vždyť na zmíněném Roland Garros 2017 bylo semifinálové složení stejné a i tehdy Nadal naděloval - 6:3, 6:4, 6:0.

Rok se téměř s rokem sešel. A stav věcí se nemění. „Dominic se neustále snaží zlepšovat věci, které jeho hře chybějí. Chce se posunout v každém malém aspektu hry. Navíc je to hroznej sympaťák, hodnej, skromnej kluk. I to mu bude pomáhat v honu na nejlepší,“ říkal Štěpánek. Přesto platí, že role učitel/žák jsou zatím pořád jasně dané. Bude to platit i v Paříži?