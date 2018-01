Pojď, Jimbo! Nadal před Australian Open z tribuny radí mladému nástupci

„Pojď, Jimbo!“ vykřikl muž v bílé kšiltovce na tribuně.

Neskrýval se. Ochotně při přerušeních pózoval před fotoaparáty fanoušků, rozdával podpisy a vedle svého kouče Carlose Moyi také fandil.

Teprve 20letý Jaume Munar zrovna zápolil na modrém povrchu v úvodním kvalifikačním zápase Australian Open. Poprvé v kariéře.

„Mít podporu od Rafy je pro mě něco velmi speciálního,“ vyprávěl Munar, jenž před zraky svého idola hladce zdolal o deset let staršího Itala Andreu Anaboldiho 6:2 a 6:4.



„Nečekal jsem, že přijde. Vím, že to pro něj není lehké sledovat zápasy z tribuny při té obrovské pozornosti, kterou poutá. Ale do zápasu to nepřineslo žádný tlak, cítil jsem se více uvolněný,“ rozplýval se mladý Španěl.

Podobnou roli už si Nadal vyzkoušel v říjnu v Praze. Společně s Rogerem Federerem a nehrajícím kapitánem Björnem Borgem předávali rady během Laver Cupu mladým členům evropského týmu Alexandru Zverevovi či Dominiku Thiemovi.

Jako by 31letý Španěl a 16násobný grandslamový šampion přemýšlel i o trenérské činnosti.

„Nadal byl nadšený, že tu může být. A nebylo to jen proto, že Munar trénuje v jeho akademii na Mallorce. Rafa chce sledovat jeho vývoj; chce být u toho, když mladí hráči rostou ve velké,“ vypráví Tomeu Salva, Nadalův blízký přítel, jenž cepuje tenisové naděje v jeho akademii.

Munar s Nadalem mají k sobě velmi blízko. Společně už několikrát zamířili na večeře, před dvěma lety si dokonce zahráli dvouhru na turnaji v Hamburku a oba pochází z Mallorky.

A právě před rokem se Munar přesunul z Barcelony, kde na čas našel útočiště, zpět domů. Začal se více soustředit na tenis, usadil se mezi dvoustovkou nejlepších tenistů žebříčku ATP a aktuálně pošilhává po vyšších metách. „Život na Mallorce je naprosto odlišný od Barcelony. Umožňuje se více zaměřit na tenis. Nejsem tolik rozptýlený dalšími aktivitami.“

Nejbližším Munarovým cílem je postup do hlavní soutěže Australian Open. V prvních dvou kolech neztratil ani set. Zbývá už pouze jediná výhra.