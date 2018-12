Florbalové Česko spojila tragédie. Pobodaný hráč přišel o část nohy

Je to téměř měsíc, co jeho tým kadaňských Katů hrál zápas v Plzni. Zelinka na něj dorazil už o den dřív, zašel s přítelkyní a příbuzným posedět, když se ale vraceli domů, změnil se mu život.

„Po cestě domů se střetli se skupinkou Ukrajinců, kteří na ně měli slovní narážky. Radek se postavil před přítelkyni, jenže přišel útok. Radek se mu bránil, ale v tu chvíli přiběhl druhý Ukrajinec, který mu z levé strany zasadil dvě bodné rány do podpaží a žaludku,“ popisuje kamarád a florbalový spoluhráč Lukáš Milička.

MF DNES je první, komu se souhlasem Zelinkovy rodiny líčí událost z 3. listopadu. I proto, že sedmadvacetiletý svářeč sice stále zůstává ve vážném stavu, ale už komunikuje s okolím a z nejhoršího je venku. Po zbabělém útoku však bojoval o život, který mu zachránili výteční doktoři z plzeňské fakultní nemocnice.

Jenže přišly komplikace. Kvůli velké ztrátě krve a nedostatečnému oběhu se neprokrvovala levá noha, a tak museli lékaři část amputovat.

„Poté Radkovi začala selhávat játra, a tak byl minulý týden převezen do pražského IKEM. Stav jater se tam naštěstí od druhého dne zlepšoval, takže je teď probuzený a komunikuje. Jeho stav je stále vážný, ale průběžně se zlepšuje. V IKEM by však měl strávit čtvrt až půl roku, protože má ochablé veškeré svalstvo. Musí se postupně dostat do formy, aby mohl dál rehabilitovat,“ vypráví Milička, který ho pravidelně navštěvuje.

Devatenáctiletý útočník, který Zelinku pobodal, je ve vazbě a byl obviněn ze „zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu“. Hrozí mu až 18 let vězení. Jeho dva kumpáni obviněni nejsou.

I Berdych vzkazuje: Zelí, bojuj

„Zatím to bere sportovně, ještě nepřišly stavy depresí a chce se ke sportu - obzvlášť florbalu - vrátit,“ říká Milička. „Je ale ještě pod léky, i proto primář varoval, že špatné nálady mohou přijít - a rodina s tím počítá. Nikdo ale nepláče, snažíme se mu vysvětlit, že amputace byla jediná možnost, aby mu lékaři zachránili život, a že je pro nás velký hrdina, když se zastal rodiny.“

Kdekdo z jeho spoluhráčů i přátel cítil naštvání a bezmoc. Chtěli pomoct. A tak když se Zelinka dostal z ohrožení života, rozjeli akci „Zelí, bojuj“.

Známé tváře, jako třeba tenista Tomáš Berdych či fotbalový komentátor Jaromír Bosák, mu poslaly videovzkazy, k nim se přidaly a dál přidávají i mnohé florbalové oddíly. Během šampionátu, který by dozajista zapálený florbalista sledoval, se zapojí i čeští reprezentanti, které Zelinkův „příběh“ zasáhl.

„Ta psychická podpora od slavných osobností je úplně super. My jsme mu videa ukazovali, když měl ještě tracheostomii, takže nemohl mluvit. Ale slzely mu oči, byl na něm vidět pocit štěstí a radosti.“

Nezůstává ale jen u morální podpory. Lidé z klubu vědí, že vzhledem k vážnosti zranění je před Zelinkou dlouhá - a finančně náročná - rekonvalescence. I proto spustili sbírku, která mu má pomoci s návratem do běžného života. Běží týden a díky síle sociálních sítí florbalové komunity vybraná částka skokově roste.

„Hodně nás překvapilo, jaká vlna se zvedla. V tom našem malém florbalovém rybníčku se známe a každý se snaží pomoct,“ říká šéf kadaňského oddílu Jiří Štěrba.

65 tisíc na jediném zápase

Třeba jen během čtvrtka díky přátelskému zápasu Chomutova s florbalovou reprezentací Kanady, na který dorazilo přes tisíc diváků, přibylo 65 tisíc korun.

Reaguje i vedení tuzemského florbalu. O sbírce informovalo na svých stránkách a během šampionátu chce ve vybraných fanzonách, jež chystá ve 12 krajských městech, o Zelinkově případu veřejně vyprávět i získávat další podporu.

Kadaňští hokejisté se pro změnu v rámci charitativního týdne v 1. lize chystají dražit speciální dres, který nese Zelinkovu přezdívku a oblíbené číslo. Tomu hlavnímu, tedy zdraví, ale jen peníze nepomohou. Takže: „Zelí, bojuj!“