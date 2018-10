Tenisový unikát Štěpánek. Loučil se šampion, který běžel proti času

Radek Štěpánek se exhibiční partií proti slavnému Novaku Djokovičovi ve čtvrtek rozloučil s kariérou, která je přinejmenším pozoruhodná.

Obnáší pět turnajových titulů, dvě vítězství v Davis Cupu a tolik tenisové zábavy, že na to čísla nestačí; v 21. století byl z Čechů s raketou lepší pouze Tomáš Berdych.

„Sport mě bavil od prvního dne do posledního. Byl jako droga,“ popisuje devětatřicetiletý Štěpánek.

Jakou tenisovou stopu zanechal?

Světová osmička a šampion

Tohle je jediný zápas, jehož prý lituje. Asi by sám zvolil spojení „strašidelná škoda“. Ve čtvrtfinále Wimbledonu 2006 měl proti Jonasi Björkmanovi mečbol, jenže jeho prohoz se dotkl pásky a skončil o pár centimetrů v autu. Duel prohrál - být výsledek opačný, stal by se tehdy světovou pětkou!

Jeho žebříčkovým maximem je tak osmá pozice; co by za to dnes Češi dali. Štěpánek se dočkal prvního titulu v Rotterdamu (2006), pak ovládl i akce v Los Angeles (2007), Brisbane, San Jose (obě 2009) a ve Washingtonu (2011).

Tenisový pár Lucie Hradecká, Radek Štěpánek přehrál v souboji o bronz z mixu Indy Mirzaovou a Bopannu. (14. srpna 2016)

S Leanderem Paesem, dalším hostem rozlučky, vyhráli čtyřhru na Australian Open i US Open. O Davis Cupu byla řeč, Štěpánek si enormně cení i olympijského bronzu z mixu v Riu. Pořádný výčet úspěchů na někoho, jehož forhend budíval výsměch, případně soucit.

Hrdina z Davis Cupu

Jen dvě legendy světového tenisu - Francouz Henri Cochet a Brit Fred Perry - před ním svedly více než jednou vyhrát rozhodující pátý zápas finále Davis Cupu. Štěpánek dokazoval, že národní hrdost nerovná se plytký nacionalismus. Reprezentoval s vášní. A srdcem.

„Zdávalo se mi o tom jako klukovi, puberťákovi, mladému muži i chlapovi,“ vyprávěl, vždy s dojetím v hlase. Sen se zhmotnil ve finálových bitvách se Španěly (2012) a Srby (2013). Obě rozhodl!

BEZPROSTŘEDNÍ REAKCE. Radek Štěpánek po svém vítězství nad Nicolasem Almagrem radostí roztrhal svůj dres.

I v tomhle nabízí jeho kariéra půvabný paradox: za hádek s daviscupovým kapitánem Sukem a hlavně svazovým bossem Kaderkou se z „nároďáku“ omlouval, nakonec v něm zažil nejsladší chvíle kariéry.

Herní unikát

Štěpánek nabízel cennou jistotu - jeho duely nenudily. Jak líčí Berdych, parťák ze zlatých reprezentačních bitev: „Tenis dnes opravdu postrádá hráče jako on. Je strašně strojový, pořád stejný, možná v očích diváka až nudný. Mezi tenisty není moc rozdílů; neříkám, že je to dobře, nebo špatně, prostě je to fakt. Radkova hra určitě taková nebyla. Byl strašně kreativní.“

Štěpánek miloval pestrost; v oblečení, slovech a hlavně úderech. Působil jako běžec proti času, proti trendu obrů s dělovým podáním či mechanických „vracečů“. Kraťas, náběh na síť, překvapivé řešení. To bylo jeho! A lidé se bavili.

„Pro mě byl kurt vždycky manéž, bral jsem ho jako pódium,“ pronesl. „Energie diváků mě dobíjela a rád jsem jim ji vracel.“

DŮLEŽITÁ VÝHRA. Českým tenistům stačí k postupu z 1. kola Davis cupu přes Nizozemsko jedno vítězství.

S jeho odchodem se tenis zase o něco více zglajchšaltoval. „Strašně těžko se to učí. Záleží na povaze i dalších faktorech, tyhle pocitové věci se vštěpují složitě,“ soudí Berdych. Jeho souputník je měl v DNA.

Z bohéma profesionálem...

Nejspíš i tohle byl důvod, proč se prvního titulu dočkal až v 27 letech. Takto na setkání s mladým Radkem Š. vzpomínal kondiční kouč a jeho další osudový parťák Marek Všetíček: „Krásný mladý ucho. Dával si k obědu frankfurtskou polívku a tři rohlíky. Pak spořádal guláš a osm knedlíků. To jsem koukal.“

Všetíček jej 16 let přiváděl k hranici bolesti i vyčerpání; často ji pod jeho dohledem i překračoval. Ke konci kariéry žil jako ryzí profesionál. Strečink nebyl otrava, ale nutnost. I přes řadu zranění nakonec vydržel do 38 let.

Však slavný José Mourinho jeho odolnost, fyzičku a duši dříče v pokročilém sportovním věku dával za vzor, když si zrovna fotbalisté Realu Madrid stěžovali na náročný program.

... a ze studenta hry trenérem

Tenis se stal Štěpánkovým osudem a on ho prozkoumával i v zákoutích, kam se často nepustí ani ti nejlepší hráči. Svému sportu skvěle rozumí - a proto po kariéře aktivní přeskočil hned k té trenérské.

Začal netradičně, jak se na jeho pestrobarevný život vlastně sluší: na vrcholu. Spolu s Andrem Agassim vedli Novaka Djokoviče, leč neuspěli.

Tenista Radek Štěpánek (vlevo) společně s Novakem Djokovičem během akce Český lev se loučí.

„Shodli jsme se jen na tom, že se neshodneme,“ pravil po ukončení spolupráce, která padla i kvůli netrpělivosti hvězdného Srba, jenž znovu našel klid až u svého „druhého otce“ Mariána Vajdy. Což neznamená, že další trenérské štace pro Štěpánka nepřijdou. Třeba už brzy.

A tenisový unikát by zůstal v prostředí, jež je mu ze všeho nejbližší.